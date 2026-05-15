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जय गुरुदेव की शरण में पहुंचे मोहन यादव, आशीर्वाद लेकर किया सिंहस्थ निर्माण कार्यों का निरीक्षण

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण. गुरुदेव से भेंट कर लिया आशीर्वाद. राहुल राठौड़ की रिपोर्ट.

CM Mohan yadav ujjain visit
मोहन यादव ने जय गुरुदेव आश्रम पहुंचकर लिया आशीर्वाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 7:10 PM IST

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उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार देर रात उज्जैन पहुंचे. जहां उन्होंने शुक्रवार सुबह जय गुरुदेव के आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने नागरिकों से नगर में हो रहे चौड़ीकरण को लेकर सहयोग करने की अपील की. इसके बाद होमगार्ड द्वारा आयोजित बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया.

निर्माण कार्य से लंबे समय तक दर्शनार्थियों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "सभी निर्माण कार्यो की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं. ये सभी निर्माण कार्य से लंबे समय तक शहर और दर्शनार्थियों को लाभ मिलेगा. ये ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है. यहां के कार्यों में सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी जनता भावना के साथ काम में लगे है. लोग खुद आगे होकर सहयोग कर रहे है. ये सब देख गर्व और गौरव की अनुभूति होती है."

सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

जय गुरुदेव आश्रम में दिखा सिंहस्थ सा नजारा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में मक्सी रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुदेव से भेंट कर आशीर्वाद लिया और गुरुदेव का अमृत प्रवचन का श्रवण किया. इस मौके पर गुरुदेव उमाकांत महाराज ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा कि "आप कई वर्षों से लगातार आश्रम में आते रहे हैं.

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सीएम मोहन यादव जय गुरुदेव आश्रम पहुंचे (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री बनने के बाद व्यस्त समय में भी आप आश्रम आते हैं. पहले से आपको मैं मोहन प्यारे कहकर बुलाता रहा हूं. आज आप अपने कार्यों से जनता के प्यारे बन गए हैं. सदा ऐसे ही समाज की सेवा में लगे रहें और सत्य, सनातन, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जन सेवा करते रहें."

'तपती धूप में सिंहस्थ सा नजारा'

जय गुरुदेव के सामने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा, "बाबा गुरुदेव का उज्जैन में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है. गुरुवर को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं ईश्वर को देख लिया हो, यह आश्रम परमात्मा का घर है, परमात्मा का आशीर्वाद है कि हमें गुरुवर का आशीर्वाद उनके स्वरूप में मिल रहा है. जीवन में सत्य कार्य करने का जो मार्गदर्शन हमें गुरुवर के चरणों से मिलता है उससे जीवन जीने का नया मार्ग हमें प्राप्त होता है. तपती धूप में भक्ति देखकर आज सिंहस्थ सा नजारा लग रहा है."

CM Mohan meet Gurudev
मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे उज्जैन (ETV Bharat)

उज्जैन धार्मिक नगरी के साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "सिंहस्थ 2028 में उज्जैन को हम मेट्रो सिटी के साथ-साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी स्थापित कर पाएंगे. उज्जैन अब धार्मिक नगरी के साथ उत्सव की नगरी भी हो गई है. गुरुदेव की कृपा से अब हम हर जिले में गीता भवन बनवा रहे हैं, जहां पर भगवान कृष्ण के उपदेशों का वाचन और आध्यात्मिक अध्ययन भी हो सकेगा. भगवान कृष्ण के अनुयाई होते हुए हम सब गौ पालन को भी अपना रहे हैं और गौ पालक परिवारों को आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं."

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सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्षिप्रा नदी के श्रीराम घाट पहुंचकर हरसिद्धि पाल से राम घाट मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया. इसके अलावा होमगार्ड द्वारा आयोजित बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का अवलोकन किया. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होमगार्ड जवानों की हौसला अफजाई की.

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