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मोहन यादव केसली को दे सकते हैं नगर परिषद की सौगात, बदल सकता है सागर की सीट का नाम

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित सागर आगमन को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल, एसपी अनुराग सुजानिया और विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण.

Mohan yadav to visit sagar
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 3:39 PM IST

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सागर: मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव सागर 14 जून को की देवरी विधानसभा के आदिवासी ब्लाॅक केसली पहुंच रहे हैं. उनके दौरे की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. इस बीच स्थानीय लोग केसली को नगर परिषद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. साथ ही देवरी का नाम देवपुरी किए जाने का भी लंबे समय से इंतजार हो रहा है. वहीं मुख्यमंत्री देवरी में सांदीपनि स्कूल का लोकार्पण और केसली में आईआईटी का भूमिपूजन करने जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित केसली आगमन को लेकर विधायक बृजबिहारी पटेरिया, कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी अनुराग सुजानिया ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मौसम को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल, पार्किंग स्थल पर भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं.

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अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर, मेडिसिन और गर्मी को देखते हुए ओआरएस वगैरह उपलब्ध कराने को कहा है. पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कार्यक्रम स्थल, पार्किंग, हेलीपैड सहित सड़क मार्ग को सुचारू रूप से रखने के साथ ही जहां आवश्यकता हो तत्काल बेरिकेडिंग करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल एवं सीएम के रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

केसली मांगे नगर पंचायत का दर्जा

सागर के एक मात्र आदिवासी ब्लाॅक केसली की बात करें तो तहसील मुख्यालय केसली को लंबे समय से नगर परिषद का दर्जा देने की मांग चली आ रही है. स्थानीय संगठन और नागरिक ये मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं. कई बार घोषणा और आश्वासन के बावजूद केसली को नगर परिषद का दर्जा नहीं मिल पाया है. मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव पहली बार केसली पहुंच रहे हैं. माना जा रहा है वह केसली को नगर परिषद दर्जा देने का अधिकारिक ऐलान कर सकते हैं.

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