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राजधानी में मुख्यमंत्री, गृह जिलों में तिरंगा फहराएंगे दोनों डिप्टी सीएम, 24 जिलों में कलेक्टरों को जिम्मेदारी

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य की राजधानी भोपाल में तिरंगा फहराएंगे.

MP Independence Day 2026
सीएम मोहन यादव भोपाल में फहराएंगे तिरंगा (File photo)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: ​​मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रमों के लिए अधिकृत सूची जारी कर दी है. राज्य शासन के इस निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री एवं राज्यमंत्री विभिन्न जिला मुख्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री के बधाई संदेश का पढ़ेंगे.

​राजधानी और गृह जिलों में प्रमुख नेताओं की मौजूदगी ​स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य की राजधानी भोपाल में तिरंगा फहराएंगे. वहीं प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री अपने-अपने गृह जिलों में ध्वजारोहण करेंगे. उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर में और उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. इनके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर में मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगे.

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मध्य प्रदेश में ध्वजारोहण कार्यक्रम (ETV Bharat)

​प्रमुख मंत्रियों को मिले जिला मुख्यालय

​कैबिनेट और राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) को राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण जिलों की कमान दी गई है. इनमें प्रमुख रूप से ​कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (देवास), प्रहलाद सिंह पटेल (नरसिंहपुर), राकेश सिंह (जबलपुर), तुलसीराम सिलावट (इंदौर), कुंवर विजय शाह (खण्डवा), गोविंद सिंह राजपूत (सागर), विश्वास कैलाश सारंग (खरगौन) तथा प्रद्युम्न सिंह तोमर (शिवपुरी) में तिरंगा फहराएंगे.

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मध्य प्रदेश में ध्वजारोहण कार्यक्रम (ETV Bharat)

राज्य मंत्रियों को इन जिलों में सौंपी जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार स्वतंत्र प्रभार ​राज्यमंत्री कृष्णा गौर (टीकमगढ़), धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी (दमोह), दिलीप जायसवाल (अनूपपुर), गौतम टेटवाल (उज्जैन), लखन पटेल (विदिशा) तथा नारायण सिंह पंवार (राजगढ़) में ध्वजारोहण करेंगे. जबकि राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल (रायसेन), प्रतिमा बागरी (सतना), दिलीप अहिरवार (छतरपुर) एवं राधा सिंह (सिंगरौली) में जिम्मेदारी निभाएंगे.

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मध्य प्रदेश में ध्वजारोहण कार्यक्रम (ETV Bharat)

24 जिलों में कलेक्टर संभालेंगे कमान

बता दें कि ​जिन जिलों में मंत्रियों का प्रभार तय नहीं हो सका है या वे सूची में शामिल नहीं हैं, ऐसे 24 जिलों में संबंधित जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे तथा मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन करेंगे. इनमें रतलाम, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, बालाघाट, पांढुर्णा, सिवनी, निवाड़ी, सीधी, बड़वानी, मऊगंज, गुना, उमरिया, आगर-मालवा, हरदा, नीमच, अशोक नगर, कटनी, भिंड, पन्ना, बैतूल, डिण्डौरी, मैहर और बुरहानपुर जिले शामिल हैं.

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