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सीएम मोहन यादव रात 9 बजे प्रदेश को करेंगे संबोधित, जीतू पटवारी ने लिखा खुला पत्र

किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर किए जा रहे एक दिन के उपवास के समापन कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे. पीसीसी अध्यक्ष ने जूस पिलाकर उपवास खत्म कराया. इसके बाद जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, साथ ही अधिकारियों को भी नसीहत दे डाली.

उधर कांग्रेस ने सरकार को किसानों के मुद्दे पर प्रदेश भर के नेशनल हाईवे जाम करने का अल्टीमेटम किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि गेहूं खरीदी को लेकर किसानों को ठगा जा रहा है, यदि आठ दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो कांग्रेस एबी रोड, बडवानी से सेंधवा और ग्वालियर तक एक साथ सभी जिलों में चक्काजाम करेगी. उधर कांग्रेस ने पुलिस के नाम खुला पत्र भी लिखा है.

भोपाल: किसानों के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गमाई हुई है. प्रदेश के किसानों को 4 गुना मुआवजे की सौगात के बाद मुख्ममंत्री आज प्रदेश को संबोधित करने जा रहे हैं. वे रात 9 बजे सोशल मीडिया पर लाइव जुड़ेंगे और महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपनी बात साझा करेंगे.

जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी सहमे हुए हैं. बीजेपी की गुंडागर्दी से अधिकारी पीड़ित हैं. आईएएस और आईपीएस लॉबी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत रखें. यदि नेताओं के सामने घुटने टेकोगे ओर अच्छी पोस्टिंग के लिए डरोगे तो प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी.

गेहूं उपार्जन का हुआ महाघोटाला

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन का महाघोटाला हुआ है. मध्य प्रदेश के किसान ने यदि 1800 रुपए में गेहूं बेचा है तो इसका मतलब है कि 1800 और 2600 रुपए के बीच की राशि एक तरह से सरकार ने चोरी कर ली. यदि किसान 2700 से कम दाम का गेहूं बेच रहे हैं तो मतलब आपके पैसों की चोरी हो रही है. किसानों से वादे करने वाले और पलटने वाले सरकारी चोर हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 8 दिन का अल्टीमेटम देती है. एबी रोड बडवानी से लेकर सेंधवा और ग्वालियर चंबल तक एक साथ सभी जिलों में चक्काजाम करेंगे. एक साथ आवाज जाएगी कि सरकार ने मोदी गारंटी पूरी नहीं की.

पुलिस को लिखा खुला पत्र

उधर जीतू पटवारी ने पुलिसकर्मियों के नाम खुला पत्र भी जारी किया है. जिसमें हाल ही में घटित घटनाओं के संदर्भ में पुलिस तंत्र की स्वायत्तता, सम्मान एवं निष्पक्षता को लेकर चिंता व्यक्त की गई है. पत्र में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में एक भाजपा विधायक द्वारा एक आईपीएस अधिकारी को धमकी देने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है.

उन्होंने इसे केवल एक व्यक्ति के व्यवहार का मामला न मानते हुए, सत्ता के बढ़ते अहंकार और कानून-व्यवस्था पर उसके प्रभाव का संकेत बताया है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से प्रश्न करते हुए कहा कि किन परिस्थितियों ने देश के सबसे प्रशिक्षित एवं अनुशासित अधिकारियों को रक्षात्मक स्थिति में ला खड़ा किया है. उन्होंने यह भी कहा कि जब आम नागरिक के सामने पुलिस सख्त रवैया अपनाती है, तो प्रभावशाली व्यक्तियों के सामने उसकी आवाज कमजोर क्यों पड़ जाती है.