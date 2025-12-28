नेमावर पहुंची सीएम के बेटे की नर्मदा परिक्रमा यात्रा, सिद्धेश्वर महादेव में नवाया शीश
मुख्यमंत्री के परिवार ने नेमावर के नर्मदा नदी किनारे महाभारत कालीन सिद्धेश्वर महादेव में की विशेष पूजा अर्चना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 5:56 PM IST
देवास: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुत्र वैभव यादव और डॉक्टर अभिमन्यु यादव परिवार के साथ इन दिनों अपनी पैदल नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर हैं. परिक्रमा यात्रा के दौरान वैभव यादव नर्मदा नदी के नाभि स्थल नेमावर पहुँचे. वहां नदी किनारे महाभारत कालीन सिद्धेश्वर महादेव में दर्शन और विशेष पूजन किया. इसके बाद वे अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए.
नर्मदा की परिक्रमा यात्रा पर हैं मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव और डॉक्टर अभिमन्यु
नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि इन दिनों मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव और डॉक्टर अभिमन्यु परिवार के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं. इस दौरान वे देवास जिले के नेमावर पहुंचे. वहां उन्होंने नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित नाभि स्थल पर पूजा अनुष्ठान कर नदी किनारे महाभारत कालीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की. इसके बाद मंदिर के गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा के अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए.
- यूरोपियन नर्मदा भक्त जो बन चुकी हैं फ्रांसिस माता, जमीन के 30 फीट नीचे करती हैं तप
- 5 साल से सिर्फ नर्मदा का जल पीकर हैं जीवित, 40 KM तक पैदल कर लेते है नर्मदा परिक्रमा
मां नर्मदा की विधि-विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की. घाट पर मौजूद नर्मदा परिक्रमा वासियों को कड़कड़ती ठंड में राहत के लिए कंबल वितरण कर उनसे आशीर्वाद लिया. तत्पश्चात आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया.
मान्यता है कि जो भी भक्त नर्मदा की पैदल परिक्रमा करता है उसे उसका पुण्य मिलता है. पिछले दिनों कुछ विदेशियों ने भी नर्मदा परिक्रमा की थी. नर्मदा परिक्रमा का काफी धार्मिक महत्व है. इसमें लोगों की बड़ी आस्था रहती है और कई तीर्थ यात्राओं में जितना पुण्य मिलता है उससे कहीं ज्यादा पुण्य नर्मदा परिक्रमा में मिलता है. पुराणों में इसका वर्णन भी मिलता है और उसमें ऐसा कहा गया है कि एक बार नर्मदा यात्रा कर लेने से जिंदगी बदल जाती है. व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.