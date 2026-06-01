मोहन यादव ने जीतू पटवारी को बताया टपोरी, बिच्छू से की ममता बनर्जी की तुलना
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में की शिरकत. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को कहा टपोरी कहा. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 7:22 AM IST|
Updated : June 1, 2026 at 7:31 AM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत इंदौर के बीजेपी के ग्रामीण प्रशिक्षण वर्ग से की. उसके बाद शहरी बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस प्रदेश को टपोरी कह डाला. वहीं अटल बिहारी सरकार में बीजेपी को सहयोग करने वाले सहयोगी दलों की तुलना बिच्छू से की.
सीएम ने भाजपा की स्थापना और उसके संघर्षपूर्ण सफर का उल्लेख किया
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने भाजपा की स्थापना और उसके संघर्षपूर्ण सफर का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि आज भाजपा जिस मुकाम पर पहुंची है, उसमें अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं के त्याग, समर्पण और मेहनत का योगदान है. प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे ही समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि यहां चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता की भूमिका में ही शामिल होते हैं.
पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के अंतर्गत आज इंदौर (शहरी एवं ग्रामीण) में आयोजित भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं के साथ सहभागिता की।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 31, 2026
संगठन की सफलता का आधार समर्पित, प्रशिक्षित और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। pic.twitter.com/lHDEvHl0Ev
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मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक बिच्छू की कहानी सुनाते हुए कहा कि जिस प्रकार बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देने के बाद पीठ पर लेकर घूमती है, और बाद में वही बच्चे उसी को खा जाते हैं. उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भाजपा ने 24 सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में उन्हीं सहयोगियों ने सरकार गिरा दी. उसी तरह की हरकत एक समय बीजेपी के साथ जया और ममता बनर्जी जैसे सहयोगी संगठनों ने की. लेकिन बीजेपी उन सबको पीछे छोड़ते हुए आज आगे आ गई है. और आज फिर मजबूती के साथ खड़ी है. वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इंदौर के कार्यकर्ता ने उन्हें 40 हजार से अधिक वोटो से हराया और वह टपोरी हमें सबक सिखाना की बात कहता है.
मुख्यमंत्री ने इंदौर में एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत की
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत की. वह सबसे पहले बीजेपी के ग्रामीण कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे. इसके बाद उन्होंने शहरी क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के इस तरह के प्रशिक्षण वर्गों से कार्यकर्ताओं को तरासा जाता है.
बता दें मुख्यमंत्री इंदौर में माता अहिल्या बाई की जयंती के अवसर पर इंदौर नगर निगम के साथ वंदे मातरम कार्यक्रम में भी शामिल हुए. वहीं पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री ने शिरकत की. इस दौरान ड्रोन , ट्राफिक पुलिस के ऐप की लॉचिंग कार्यक्रम में भी पहुंचे.