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25 अक्टूबर को शहडोल में होंगे मोहन यादव, कलेक्टर बोले कोई अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़े

25 अक्टूबर को शहडोल में होंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव ( Etv Bharat )

शहडोल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित शहडोल दौरे को ध्यान में रखते हुए शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिले के अलग अलग विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में दायित्व सौंपे हैं. कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करनी है. ऐसे में कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के जिला मुख्यालय से बाहर न जाएं.

शहडोल में यहां होगा सीएम का कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित बाणगंगा मैदान में किया जाएगा. कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने संबंधित अधिकारियों को बाणगंगा मैदान का समतलीकरण कराने, प्रदर्शनी की व्यवस्था करने, हितग्राहियों को हितलाभ वितरण की तैयारियां करने और लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए प्रस्तावित कार्यों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं.