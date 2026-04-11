वंदे मातरम के अपमान पर भड़के मोहन यादव, बोले- इस्तीफा दें कांग्रेस पार्टी के सभी नेता
सीएम मोहन यादव बोले- बड़े दुर्भागय की बात है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम में वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी. यह कांग्रेस का चरित्र बता रहा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 4:31 PM IST
भोपाल: इंदौर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल के वंदे मातरम नहीं बोलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान आया है. उन्होंने कहा, बड़े दुर्भागय की बात है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम में वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी. यह कांग्रेस का चरित्र बता रहा है. कांग्रेस पार्षद भारत माता की जय बोलने से भी मना करते हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस पर स्पष्टीकरण दें. वे बताएं कि पार्टी इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित क्यों करती है?
हर मामले पर बोलने वाले जीतू पटवारी चुप क्यों हैं?
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से सवाल किया कि आखिर वे इस मामले में चुप क्यों हैं? उनका इस मामले में क्या कहना है? प्रतिक्रिया सामने आनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ये लोग देश को कहां ले जाएंगे? देशभक्तों का अपमान करेंगे. हजारों देशभक्तों ने भारत माता की जय बोलते-बोलते प्राण त्याग दिए.
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद में " वंदे मातरम्" गाने से इंकार किया।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 11, 2026
अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो जीतू पटवारी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए।#हमारा_स्वाभिमान_वंदेमातरम् pic.twitter.com/evozj8aMGg
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मुझे इस बात का बड़ा दुख और मुझे इस मामले पर ग्लानि हो रही है. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हर मामले पर बोलते हैं, वो अब इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्षद की टिप्पणी पर उनका क्या कहना है? अगर इस पर पटवारी और कांग्रेस नेता कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, तो सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए.
मोहन यादव बोले, कांग्रेस दोहरे चरित्र से बाहर नहीं आ रही
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि जब देखो तब कांग्रेसी भगवान राम की निंदा करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं. अब तो इन्होंने सीमा ही पार कर दी है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम के 6 छंदों को लेकर पूरे देश का दिल जीत चुके हैं. लेकिन, कांग्रेस अपने दोहरे चरित्र से बाहर नहीं आ पा रही. कांग्रेस ने आजादी के पहले से वंदे मातरम पर बखेड़ा खड़ा किया. उनकी सरकार ने 5 छंदों को ही गायब कर दिया था.
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है, राष्ट्रगीत और भारत का संविधान जिसकी आत्मा है. हमें इस बारे में भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है.