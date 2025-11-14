सीएम मोहन यादव का तंज, कहा- बिहार चुनाव परिणाम कांग्रेस और उसके अलायंस को सबक
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- बिहार में फिर बहार है.. फिर एनडीए की सरकार है. यह हमारे गृहमंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति का परिणाम.
इंदौर: बिहार में एनडीए स्पष्ट बहुमत पाने की ओर अग्रसर है. एनडीए जहां लगभग 200 सीटों पर बढ़त की ओर है, वहीं भाजपा खेमे में खुशी और जश्न का माहौल है. इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार की जीत पर सभी को बधाई दी है. अचानक इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, बिहार चुनाव में जीत के लिए सभी को बधाई. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार में एनडीए जीत की तरफ बढ़ रहा है.
सीएम ने कहा- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद देश का वर्चस्व बढ़ा है
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश का वर्चस्व बढ़ा है, एक के बाद एक हर चुनाव माइलस्टोन साबित हुए हैं. उनके करिश्माई व्यक्तित्व के साथ एनडीए हर जगह जीत का परिचायक बन रहा है. बिहार में फिर बहार है.. फिर एनडीए की सरकार है. उन्होंने कहा यह हमारे गहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की कुशल रणनीति का परिणाम है. वे चुनाव की जीत के शिल्पी हैं.
उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव परिणाम कांग्रेस और उनके एलाइंस के लिए सबक है कि जमीन से जुड़ो. यदि हवा में उड़ोगे तो इसी तरह हवा में उछाल दिए जाओगे. क्योंकि बिहार चुनाव में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का यही हाल हुआ है. इस दौरान मुख्यमंत्री गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य देखने भी पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की.
मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के एमजी रोड थाने पर भी पहुंचे
मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने एक दिन के इंदौर दौरे के दौरान एमजी रोड थाने पर भी पहुंचे. वहां उन्होंने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से बातचीत की और थाने में रखे हुए रोज नामचे को भी चेक किया. साथ ही थाने पर कितना बल मौजूद है इसके बारे में भी जानकारी जुटाई.