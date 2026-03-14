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सीएम मोहन यादव ने कटनी को दी 243 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, बरही में सीएम का भव्य रोड शो

सीएम ने कहा, भाजपा सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है, कांग्रेस ने महिलाओं और जनता के लिए कुछ नहीं किया

बरही नगर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रोड शो के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. सड़कों से लेकर गलियों तक लोगों की भीड़ उमड़ी रही. लोगों ने अपने घर की छतों से मुख्यमंत्री पर पुष्पवर्षा की और बरही और कटनी को मिली विकास सौगातों के लिए उनका आभार व्यक्त किया.

कटनी: कटनी के बरही में आयोजित कृषि महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के लिए लगभग 243 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. साथ ही उन्होंने किसानों और क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है. लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं के खातों में राशि भेजी जा रही है. कांग्रेस सरकार ने महिलाओं और जनता के लिए कुछ भी नहीं किया. साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर भी सवाल उठाए.

बरही में सीएम का भव्य रोड शो (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा, देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है. भारत आज विश्व में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है. कांग्रेसी कान खोल कर सुन ले कि आप लोगों ने फूटी कौड़ी तक नहीं दी है. खाड़ी के युद्ध में राहुल गांधी कुछ भी कहते दिखाई दे जाते हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान में जब ईरान के साथ चलने वाले इजराइल- अमेरिका के युद्ध में भी भारत के जहाज़ तिरंग लगाकर शान के साथ भारत आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी उल्टी बात करते है.

सीएम ने बरही के प्राचीन श्रीनाथ धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ का किया पूजन-अर्चन

मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह, सांसद वीडी शर्मा और विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक आभार यात्रा रथ में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए. रोड शो के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बरही के प्राचीन श्रीनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का दूध और गंगाजल से अभिषेक कर पूजा-अर्चना की.