कांग्रेस ने जनजातीय नायकों का सम्मान नहीं किया केवल वोट बैंक की राजनीति की, बड़वानी में बोले मोहन यादव

जनजातीय गौरव दिवस पर बड़वानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉ मोहन यादव ( ETV Bharat )

बड़वानी: जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को पानसेमल के ग्राम मोरतलाई पहुंचे. यहां उन्होंने धरती आबा योजना और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जनजातीय इतिहास, विकास योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए. अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन जनजातीय समाज ने शुरू किया सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत का इतिहास जनजातीय वीरों से भरा हुआ है. अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जनजातीय समाज ने जंगलों से आंदोलन छेड़ा था. रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं ने अदम्य साहस से विदेशी सत्ता को चुनौती दी. उनकी 300वीं जयंती हमने भव्य तरीके से मनाई और उनके शौर्य को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है. कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसने जनजातीय नायकों का सम्मान नहीं किया केवल वोट बैंक की राजनीति की. कांग्रेस ने वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों से देश को नुकसान हुआ. उन्होंने कहा, “यहां कोई अमर नहीं है, जो आया है उसे जाना है. कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ अन्याय किया है, उसके टुकड़े कर दिए हैं. देश जब भी संकट में आता है, उसका जवाब पाकिस्तान पर निकलता है और कांग्रेस इसके लिए ज़िम्मेदार है. तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ा वनाधिकार दावों की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने जनजातीय कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया, तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया. 2.89 लाख व्यक्तिगत और 28,754 सामुदायिक वन अधिकार दावे स्वीकृत किए गए. जनजातीय युवा अब UPSC, NEET, CLAT, IIT, AIIMS जैसी परीक्षाओं के लिए सरकारी कोचिंग व 50,000 रुपए तक प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं.