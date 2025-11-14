कांग्रेस ने जनजातीय नायकों का सम्मान नहीं किया केवल वोट बैंक की राजनीति की, बड़वानी में बोले मोहन यादव
जनजातीय गौरव दिवस पर बड़वानी पहुंचे CM मोहन यादव बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 7:46 PM IST
बड़वानी: जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को पानसेमल के ग्राम मोरतलाई पहुंचे. यहां उन्होंने धरती आबा योजना और भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जनजातीय इतिहास, विकास योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए.
अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन जनजातीय समाज ने शुरू किया
सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत का इतिहास जनजातीय वीरों से भरा हुआ है. अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जनजातीय समाज ने जंगलों से आंदोलन छेड़ा था. रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं ने अदम्य साहस से विदेशी सत्ता को चुनौती दी. उनकी 300वीं जयंती हमने भव्य तरीके से मनाई और उनके शौर्य को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है. कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उसने जनजातीय नायकों का सम्मान नहीं किया केवल वोट बैंक की राजनीति की.
कांग्रेस ने वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए
सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों से देश को नुकसान हुआ. उन्होंने कहा, “यहां कोई अमर नहीं है, जो आया है उसे जाना है. कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ अन्याय किया है, उसके टुकड़े कर दिए हैं. देश जब भी संकट में आता है, उसका जवाब पाकिस्तान पर निकलता है और कांग्रेस इसके लिए ज़िम्मेदार है.
तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ा वनाधिकार दावों की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने जनजातीय कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया, तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया. 2.89 लाख व्यक्तिगत और 28,754 सामुदायिक वन अधिकार दावे स्वीकृत किए गए. जनजातीय युवा अब UPSC, NEET, CLAT, IIT, AIIMS जैसी परीक्षाओं के लिए सरकारी कोचिंग व 50,000 रुपए तक प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं.
सिकल सेल मिशन, आहार अनुदान योजना, पीएम जनमन योजना और धरती आबा योजना जनजातीय अंचल में बड़ा परिवर्तन ला रही हैं. उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना की राशि 1,500 रुपए कर दी गई है और इसे आगे बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने की दिशा में सरकार काम कर रही है.
बिहार चुनाव और राहुल गांधी पर टिप्पणी
सीएम यादव ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव चल रहे थे और उस समय राहुल गांधी पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे थे. उन्होंने दावा किया कांग्रेस जमीन पर लगभग न के बराबर बची है. इसी कारण वह मध्य प्रदेश पर 20 साल से शासन नहीं कर पाई. अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले 50 साल भी नहीं कर पाएगी. उन्होंने कहा कि BJP सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से भावांतर योजना शुरू की गई.
हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक सुरक्षा व व्यवस्थाओं की तैयारी पूरी
कार्यक्रम से पहले प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टेटवाल, विधायक श्याम बरड़े, कलेक्टर जयति सिंह, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. हेलीपैड सुरक्षा, लैंडिंग मार्ग और तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. प्रतिमा अनावरण स्थल पर सज्जा व बैरिकेडिंग के निर्देश दिए गए. मुख्य सभास्थल पर पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया.
मोरतलाई से लगभग एक किलोमीटर दूर 20 एकड़ क्षेत्र में विशाल सभा स्थल तैयार किया गया, जहां बड़ी संख्या में जनसमूह जुटा. मंच पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी, राष्ट्रीय अजजा आयोग अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य, विधायक श्याम बरडे, पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंतसिंह पटेल व जिलाध्यक्ष सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे.