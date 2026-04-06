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छिंदवाड़ा बीजेपी का लग्जरी ऑफिस एक साल में बनकर होगा तैयार, मीसाबंदियों ने किया भूमिपूजन

पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष पंडित रमेश दुबे ने बताया कि नया भाजपा कार्यालय 1 साल में बनकर तैयार होगा. इसके पहले भाजपा कार्यालय छिंदवाड़ा के लालबाग में संचालित हो रहा था. यहां पर भी भाजपा का निजी कार्यालय है, लेकिन पार्किंग की समस्या के चलते नया कार्यालय बनाने की जरूरत पड़ी है.

छिंदवाड़ा: भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के नए जिला कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भूमिपूजन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल व क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया.

भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय के लिए भूमि पूजन में मुख्य रूप से भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था. जिसमें मीसाबंदी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोपली सहित इमरजेंसी के दौरान जिन नेताओं ने जेल में समय गुजारा था उनके हाथों भूमि पूजन कराया गया. भाजपा के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के पिता का निधन हो जाने की वजह से वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए.

सीएम ने किया भूमिपूजन (ETV Bharat)

चार मंजिला होगा बीजेपी का नया कार्यालय

भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित रमेश दुबे ने बताया कि 10 हजार वर्गफीट जमीन पर बिल्टअप एरिया कुल 16 हजार 544 वर्गफीट होगा. जिला भाजपा की नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 4 फ्लोर होंगे. ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग, स्टोर रूम, कार्यालय सहायक कक्ष होगा. फर्स्ट फ्लोर में जनप्रनिधियों का ऑफिस, कार्यालय मंत्री का ऑफिस, वेटिंग एरिया और मल्टीपरपज हॉल होगा.

भाजपा के नए कार्यालय का भूमिपूजन (ETV Bharat)

सेकंड फ्लोर पर भाजपा जिला अध्यक्ष का ऑफिस, 35 सीटर कॉन्फ्रेंस रूम और मल्टी परपज हॉल होगा. थर्ड फ्लोर पर जिला परिषद का केबिन, मोर्चों के ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, आई व सोशल मीडिया सेल का ऑफिस होंगे. फोर्थ फ्लोर पर वीआईपी गेस्ट रूम, ड्राइंग हॉल और डाइनिंग रूम, डोरमेट्री व किचन होगा.

40 करोड़ रुपए की लागत से 17 जिलों में बनेंगे नए बीजेपी कार्यालय

भाजपा मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, अनूपपुर, रतलाम, नीमच, मैहर, भिंड, निवाड़ी, धार ग्रामीण,ग्वालियर, इंदौर ग्रामीण, अशोकनगर, आगर-मालवा, सीहोर, सीधी, बुरहानपुर, पांढुर्ना, मंदसौर और मऊगंज जिलों में अपने नए कार्यालय खोलने जा रही है. एक कार्यालय को बनाने में 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए तक खर्च आएगा जिसके लिए बीजेपी ने 40 करोड़ रुपए का बजट तय किया है. छोटे जिलों के कार्यालय 8 से 10 हजार वर्गफीट में होंगे. छिंदवाड़ा बीजेपी कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहले किस्त 30 लाख रुपए प्रदेश भाजपा कार्यालय से जारी हो चुकी है.