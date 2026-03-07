ETV Bharat / state

सीमा पर जवान और खेत में किसान और इनका सम्मान यही हमारी नीति - डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से कांग्रेस की सरकार को जमकर कोसा. उन्होंने कहा कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ना तो किसानों को लाइट दे सकी और ना ही सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी. भाजपा सरकार हर वर्ग के व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है. कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल, सागर सांसद लता वानखेड़े और पांच विधानसभाओं के विधायक मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील पहुंचे. रोड शो के रूप में मुख्यमंत्री शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने शमशाबाद तहसील को विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. सगड़ और संजय सागर सिंचाई परियोजना के तहत प्रेशराइज पाइप के माध्यम से सिंचाई किए जाने और शमशाबाद को सूर्य नगर बनाने की भी घोषणा की. उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभांवित हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरण किए.

विदिशा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को शमशाबाद में आयोजित कार्यक्रम में जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से 163.62 करोड़ की लागत के 97 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. वहीं उन्होंने राज्य की प्रथम जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ बटन दबाकर किया.

शमशाबाद के पीएम श्री बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, राज्य की प्रथम जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ अपराध से मुक्त करेगी. साथ ही पुलिस को सशक्त बनाएगी. साथ ही उन्होंने भविष्य में नगर पालिका और जिला पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर शमशाबाद को सूर्य नगर बनाने की घोषणा भी की. इसके साथ ही 15 से 20 गांव में विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था करने की घोषणा भी की.

सीएम ने कहा कि विदिशा जिला अद्भुत जिला है और यह नगरी शमशाबाद भगवान सूर्य को समर्पित है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब, किसान, महिला और युवा सभी वर्गों के कल्याण के लिए नित निरंतर कार्यरत है. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से बहनों को सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है. और लगातार लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जा रही है. किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है.

हमें गर्व है हमारी सरकार ने 20 साल में 2650 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीद कर किसानों को खुशहाल बनाने का कार्य किया है. सिंचाई का रकबा भी निरंतर बढ़ रहा है. साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 6000 की राशि किसानों को दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान और खेत में किसान और इनका सम्मान यही हमारी नीति है.

किसान खेतों में को हरा भरा करते हैं और जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा को सुरक्षित रखते हैं. यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यों का नतीजा है. हमारी सेना मजबूत है और उसी मजबूती के साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भावांतर योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें आज 1500 करोड़ से अधिक की राशि किसानों को समर्पित की गई है.

सीएम ने कहा, आगामी दिनों में सरसों पर भी भावांतर का भाव दिया जाएगा

आगामी दिनों में सरसों पर भी भावांतर का भाव दिया जाएगा और उड़द की पैदावार करने वाले कृषकों को 600 रुपये प्रति क्विंटल के मान से बोनस दिया जाएगा. आज हमारी सरकार तीसरे वर्ष में है और प्रति क्विंटल गेहूं में 2600 से अधिक की राशि किसानों को दे रही है. साल 2028 तक 2700 रुपये प्रति क्विंटल के पार करने का कार्य हमारी सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौशालाएं भी बन रही हैं और कई गौशालाएं सुव्यवस्थित रूप से संचालित हैं.

50000 तक गौ माता इन गौशाला में रह सकती हैं. गौ माता को सड़कों पर विचरण करने नहीं देंगे उन्हें गौशाला में रखने का कार्य हमारी सरकार कर रही है. साथ ही साथ उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक गौ माता 40 रुपये हमारी सरकार देने का काम करेगी जिससे किसान की फसल की सुरक्षित रहेगी और गौ माताएं भी सुरक्षित होंगी. हम एक आदर्श गौशाला बनाएंगे.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित सांदीपनि विद्यालयों की प्रशंसा की

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित सांदीपनि विद्यालयों की प्रशंसा करते हुए ने कहा कि शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में यह मध्य प्रदेश सरकार की विशेष पहल है. जिससे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं भी चल रही हैं जिसे विद्यार्थी लाभान्वित होकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नव्या योजना से बहनों को भी सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं. योजना के माध्यम से दसवीं पास बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.