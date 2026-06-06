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विदेशी निवेशकों को लुभा रहा मध्य प्रदेश, लैटिन अमेरिका व कैरेबियन देशों के कार्यक्रम में बोले सीएम

इंदौर के एक निजी होटल में हो रहे इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, '' अहिल्याबाई होल्कर की नगरी इंदौर में इस आयोजन का होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ऐसे समय में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का मध्य प्रदेश आना निवेश और व्यापार के अवसरों को संकेत देना है.'' उन्होंने कहा कि मालवा की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक संसाधनों के कारण मध्य प्रदेश निवेश के लिए आकर्षण केंद्र बन चुका है.

इंदौर : भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के बीच हो रहे व्यापार व निवेश फोरम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की. शनिवार को इस कार्यक्रम में तकरीबन 350 से अधिक निवेशक उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. वहीं, आयोजन का उपदेश भारत लैटिन अमेरिकी देशों के बीच व्यापार निवेश और औद्योगिक सहयोग की नीति को गति देना है.

'हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश, जमकर हो रहा निवेश'

मुख्यमंत्री ने कहा, '' भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. ब्राजील, मेक्सिको, चिली, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया जैसे देशों की भागीदारी मध्य प्रदेश की बेसिक स्वीकारता का प्रमाण है. वहीं अलग-अलग उद्योग कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, डिजिटल-टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावना है. उन्होंने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के निर्यात और औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, जबकि इंदौर तेजी से उभरता आईटी और स्टार्टअप हब बन चुका है.

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मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को व्यापार निवेश और उद्योग के क्षेत्र में लगातार सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं. प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीतियां और लैंड, बैंक, सरप्लस और मजबूत सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मंच युवाओं के लिए अवसर लेकर आएगा और प्रदेश के उत्पादों व सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर कहा, '' निश्चित तौर पर भाजपा की जीत ही होगी.'' वहीं, तीसरी सीट के सवाल पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा तीसरी सीट भी आएगी नहीं तो, जाएगी कहां? मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा संगठन की ताकत के दम पर चुनाव में बेहतर परिणाम मिलेंगे.