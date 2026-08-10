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'बोल बम' के जयकारों से गूंजा जबलपुर, फूल बरसाकर मोहन यादव ने कांवड़ियों का बढ़ाया उत्साह

जबलपुर की संस्कार कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंचे. संवाददाता विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

Jabalpur Kanwar Yatra mohan yadav
कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव (Jansampark MP)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 4:00 PM IST

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जबलपुर: जबलपुर का रांझी इलाका सावन के दूसरे सोमवार को मौके पर भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आया. यहां निकली संस्कार कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. भगवान शंकर के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया. सड़क पर कांवड़िये ही कांवड़िये नजर आ रहे थे. इस कांवड़ यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पहुंचे.

मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में शामिल होने जबलपुर आया हूं

इस दौरान सीएम ने कहा, "मैं भले ही उज्जैन से आता हूं जहां दिन-रात भगवान महाकाल की पूजा होती है. लेकिन इतनी बड़ी कावड़ यात्रा मैंने पहले कभी नहीं देखी थी. यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है इसलिए मैं इसमें शामिल होने के लिए जबलपुर आया हूं."

कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

जबलपुर में सावन के दूसरे सोमवार को एक कमल यात्रा का आयोजन किया जाता है. कावड़ यात्रा ग्वारीघाट से शुरू होती है और लगभग 20 किलोमीटर दूर खमरिया इलाके में कैलाश धाम तक पहुंचती है. कावड़ यात्री इस दूरी को पैदल ही पार करते हैं. इस साल भी इस आयोजन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कावड़ उठाई थी. इस आयोजन की शुरुआत एक कांग्रेसी नेता ने की थी लेकिन अब यह आयोजन धार्मिक हो गया है और लोग आस्था की वजह से इसमें शामिल होते हैं.

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जबलपुर की संस्कार कावड़ यात्रा में शामिल हुए जीतू पटवारी (ETV Bharat)

शुरुआती कांवड़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उठाई

यह यात्रा जबलपुर के ग्वारीघाट से शुरू होकर शास्त्री ब्रिज घमापुर होते हुए कैलाश धाम की ओर बढ़ती है. इस आयोजन यातायात को देखते हुए जबलपुर में सोमवार को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. इस कावड़ यात्रा में लगातार बढ़ती संख्या राजनीतिक दलों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है. कांवड़ यात्रा की शुरुआती कांवड़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उठाई.

भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद पटेल पैदल ही कांवड़ यात्रा में शामिल हुए जब यात्रा रांझी इलाके में पहुंची तो मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इसमें शामिल हो गए. मुख्यमंत्री के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे-बड़े नेता भी इस आयोजन में शामिल हुए. कांग्रेसियों ने भी शहर में कई स्थानों पर पंडाल लगाकर कांवड़ियों का स्वागत किया.

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