सीएम मोहन यादव मुरैना में खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 162 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

ढाई बजे श्योपुर से मुरैना रवाना होंगे सीएम यादव, देंगे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

CM MOHAN YADAV MORENA VISIT
सीएम मोहन यादव मुरैना में खोलेंगे सौगातों का पिटारा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 11:29 AM IST

मुरैना: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार (27 नवंबर) को ऐतिहासिक सौगात देने मुरैना पहुंच रहे हैं. यहां सीएम यादव 162.55 करोड़ रु की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमिपूजन करेंगे. इन विकास कार्यो में नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय, 100 बिस्तरीय अस्पताल, न्यू तहसील भवन और कई शैक्षिक संस्थान शामिल हैं. इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.

70 करोड़ रु की लागत से बना आयुर्वेदिक महाविद्यालय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार दोपहर करीब ढाई बजे श्योपुर से मुरैना पहुंचेंगे. सीएम का मुख्य कार्यक्रम एसएएफ पुलिस ग्राउंड में आयोजित किया गया है. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुरैना को मिलने जा रहा 70 करोड़ रु लागत का नया आयुर्वेदिक महाविद्यालय भवन भी प्रमुख आकर्षण रहेगा. इसी परिसर में 100 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक आयुर्वेदिक अस्पताल भी विकसित किया जाएगा, जिससे जिले में चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा विस्तार होगा.

प्रशासनिक भवन का करेंगे लोकार्पण, काम में आएगी तेजी

सीएम मोहन यादव सभा में जाते समय VIP रोड पर मुरैना तहसील कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी (SDM) कार्यालय का लोकार्पण करेंगे. इन आधुनिक भवनों के शुरू होने से प्रशासनिक सेवाओं में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है, इसके अलावा नागरिकों के कार्य अधिक सुगमता से होंगे. सभा स्थल पर पहुंचने के बाद विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे. इसके अलावा वे सांदीपनी उमा विद्यालय और अंबाह में 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास नव-निर्मित भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे.

शाम 4 बेज ग्वालियर होंगे रवाना

कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने एसएएफ पुलिस ग्राउंड में पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए. जिला प्रशासन और पुलिस विभाग कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं. सभी कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री शाम 4 बजे ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे.

कई रूट को किया गया डायवर्ट

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है. गुरुवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रक, ट्रैक्टर, लोडिंग वाहन और बसों का शहर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

पुराना बस स्टैंड से एसएफ पेट्रोल पंप तक का पूरा मार्ग 'नो-एंट्री' जोन घोषित किया गया है, दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए शहर में पांच बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां वाहन खड़े करने के बाद नागरिकों को कार्यक्रम स्थल तक पैदल जाना होगा. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैग, पानी की बोतल, लाइटर और प्रतिबंधित सामग्री ले जाना सख्ती से मना है. पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे रूट परिवर्तन का पालन करें, ताकि यात्रा सुगम और शहर की व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित बनी रहे.

