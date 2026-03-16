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दिल्ली में पीएम मोदी से मोहन की मुलाकात इन खास मुद्दों पर चर्चा, सांसदों के साथ बना एक्शन प्लान

दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत एमपी में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की दी जानकारी.

CM Mohan Yadav met PM Modi
सीएम मोहन ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 3:45 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात में उन्होंने किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जा रहे इस वर्ष में किसानों के पक्ष में किए जा रहे प्रयासों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने किसानों को समर्पित इस वर्ष में किसान कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में उठाए गए कदमों की सराहना की. डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सांसदों से भी मुलाकात कर उनसे उस प्लान को साझा किया जिसमें जनता से जु़ड़े विषय केंद्र और राज्य के को-ऑर्डिनेशन के साथ पूरे किए जाएं.

पीएम मोदी से मुलाकात में सीएम ने साझा किया प्लान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी. इसके अलावा किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों के साथ मध्य प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्र की उपलब्धियों से भी प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया.

CM Mohan Yadav met PM Modi
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान कल्याण वर्ष के तहत कृषि विकास, किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कई पहलें की जा रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के बताए मार्ग के अनुसार चारों श्रेणियों, किसान-महिला-गरीब और युवाओं के लिए काम कर रही है. हम किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रहे हैं. करीब 16 विभागों, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, कृषि जैसे सभी विभागों को जोड़कर अच्छा काम कर रहे हैं. मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे काम को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है, और इसके नतीजे भी भविष्य में अच्छे होंगे."

मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ बना ये एक्शन प्लान

दिल्ली प्रवास पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के सांसदों से भी मुलाकात की. उन्होने मध्यप्रदेश के विकास, केंद्र-राज्य समन्वय तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में विकास कार्यों को और गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

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