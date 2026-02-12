नई सड़क जीआईएस से होगी तय, प्रदेश में बना सड़कों का मास्टर प्लान

नई सड़क जीआईएस से होगी तय, प्रदेश में बना सड़कों का मास्टर प्लान
Published : February 12, 2026 at 6:28 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में बनने वाली सड़कों की प्लानिंग और उसकी बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकार और कसावट करने जा रही है. प्रदेश में अब किसी भी नई सड़क की प्लानिंग जीआईएस के माध्यम से की जाएगी. राज्य सरकार ने इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 और रोड नेटवर्क मास्टर प्लान की शुरुआत की.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका शुभारंभ करते हुए प्रदेश भर से आए पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए. वैसे तो इंजीनियर ज्ञान की ही प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन इंजीनियरों के साथ इतनी प्रकार की बातें जुड़ गई हैं कि उनको बोलते शर्म आती है. बहुत खराब लगता है.
मुख्यमंत्री ने गिनाई चुनौतियां
भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित क्षमता संवर्धन कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, इंजीनियर वह है जो आप कल्पना करो और वह साकार रूप दे दे. आज के समय के हिसाब से इंजीनियर साक्षात विश्वकर्मा के अवतार हैं. हमको सिर्फ बताना होता है कि सड़क, पुल-पुलिया, बिल्डिंग, स्टेडियम चाहिए, वह सब कुछ बनाकर दे देता है.
काम के दौरान आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की व्यवस्था के अंदर जो सीमाएं तय की गई हैं, उसमें रहते हुए उन्हें दस्तावेजीकरण करना होता, अच्छा इस्टीमेट तैयार करना होता है, साथ ही उसकी गुणवत्ता पर भी निगाह रखनी होती है. इधर जनता अलग परेशान करती है दूसरे लोग अलग से आते हैं, लेकिन ठेकेदार मानता ही नहीं है. यह अलग तरह की चुनौती है इसमें जनप्रतिनिधि को मैंने जोड़ा ही नहीं है. ये अलग-अलग चुनौतियां सामने होती हैं.
प्राजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से क्या होगा फायदा
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 से अब विभाग में सड़कों की योजना, क्रियांवयन और मॉनिटरिंग आसान होगी. इससे पता चल सकेगा कि कौन-सा प्रोजेक्ट अभी किस स्तर पर है? कब उसकी स्वीकृत होगी, संचालित प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति क्या है और वह कब तक पूरा हो सकेगा? इससे जुड़े इंस्पेक्शन से लेकर सभी काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होंगे. इंजीनियर को सॉफ्टवेयर पर ही मौके से इंस्पेक्शन रिपोर्ट डालनी होगी.
प्रदेश में तैयार हुआ सड़कों का मास्टर प्लान
उधर रोड नेटवर्क मास्टम प्लान की भी शुरूआत की गई. मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इसको भास्कराचार्य संस्थान के इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया है. इसमें प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता के आधार पर प्रदेश के इंफ्रस्ट्रक्चर की प्लानिंग की जा सकेगी. प्रदेश में बजट की प्लानिंग जीआईएस आधारित हो सकेगी. सिस्टम बताएगा कि भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में कितनी सड़कों की जरूरत हैं और सड़कों की मौजूदा स्थिति क्या है.
नेटवर्क मास्टम प्लान के ये होंगे फायदे
- जिलावार और ग्रामवार सड़कों की पहचान करना आसान होगा.
- किस सड़क का अपग्रेशन जरूरी है, इसकी सटीक जानकारी मिलेगी.
- पर्यटन, उद्योग, नेशनल-स्टेट हाईवे, मंडी के आधार पर सड़कों की जरुरतों की सटीक जानकारी मिल सकेगी.
- सड़कों की प्लानिंग अब तकनीक के माध्यम से की जाएगी. जीआईएस के माध्यम से सड़कों की प्लानिंग की जाएगी.