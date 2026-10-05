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खंडवा में लगा विंटेज कारों का हुजूम, 52 गढ़ों के वंशजों के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव

खंडवा: रानी दुर्गावती की जयंती पर सोमवार को हरसूद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जनजातीय गौरव की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दोपहर करीब 1.40 बजे हरसूद पहुंचे और हेलीपैड से सीधे विंटेज कारों के साथ निकाली गई शोभायात्रा में शामिल हुए. शोभायात्रा में रानी दुर्गावती के 52 गढ़ों के वंशज भी शामिल रहे. मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री विजय शाह भी मौजूद रहे. मार्ग में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पवर्षा कर मुख्यमंत्री और मंत्री का स्वागत किया.

मुख्यमंत्री ने करीब 161 करोड़ रुपए की लागत से 40 नए जनजातीय छात्रावास बनाने तथा आश्रम स्कूलों के विकास के लिए 143 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की. खंडवा में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हाइटेक नर्सरी बनाई जाएगी. जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे. जनजातीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से जुड़े कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कई घोषणाएं कीं. सीएम ने कहा, खालवा तहसील क्षेत्र में छह सांदीपनि विद्यालय बनाए जाएंगे. हरसूद में 490 सीटर नया कन्या छात्रावास बनेगा. क्षेत्र के छात्रावासों में 34 करोड़ रुपए की लागत से रोटी मेकर मशीनें लगाई जाएंगी. इसके साथ ही वॉटर कूलर और ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

वीरांगना रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को हरसूद के ग्राम छनेरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिले को विकास कार्यों की कई सौगातें दीं. मुख्यमंत्री ने जिले में करीब 143 करोड़ रुपए की लागत के 18 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इनमें हाईस्कूल भवनों और छात्रावासों के निर्माण के लिए करीब 48 करोड़ रुपए, खालवा में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर और 68.57 करोड़ रुपए की लागत से तीन सामुदायिक एवं सांस्कृतिक भवनों के कार्य शामिल हैं.

3.54 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 21.34 करोड़ का बोनस

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, देवास और हरदा जिले के 3 लाख 54 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 21 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की बोनस राशि अंतरित की. इसमें खंडवा जिले के 32,846 संग्राहक शामिल हैं. वहीं वन मंडल की 56 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से जुड़े 26,400 से अधिक हितग्राहियों को 4.58 करोड़ रुपए का काष्ठ लाभांश वितरित किया गया.

खंडवा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 750 रुपए से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा किया है और शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 32 लघु वनोपजों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर वनवासियों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है.

पहली बार 52 गढ़ों के राजवंशजों का सम्मान

कार्यक्रम में इतिहास में पहली बार गोंडवाना साम्राज्य के तत्कालीन 52 गढ़ों के राजवंशजों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने राजवंशजों को साफा पहनाकर खड्ग और प्रतीक चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन, रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण और बड़ादेव के विधि-विधान से पूजन के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती के अवसर पर विशेष दीवार घड़ी और कैलेंडर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह सहित जनप्रतिनिधि, तेंदूपत्ता संग्राहक और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.

खंडवा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)

विंटेज कारों के साथ निकली भव्य शोभायात्रा

रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर आयोजित शोभायात्रा में विंटेज कारें आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहीं. रानी दुर्गावती के 52 गढ़ों के वंशज पारंपरिक स्वरूप में शोभायात्रा का हिस्सा बने. शोभायात्रा को देखने के लिए मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. लोगों ने मोबाइल से शोभायात्रा के वीडियो बनाए और तस्वीरें भी लीं.

आदिवासी लोकनृत्य ने बढ़ाया आकर्षण

शोभायात्रा में विंटेज कारों के साथ आदिवासी लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुतियां दीं. मांदल, ढोल सहित अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर कलाकारों ने लोक संस्कृति की प्रस्तुति दी. इस दौरान कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भी मांदल बजाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया. पारंपरिक वेशभूषा और लोक वाद्यों के साथ कलाकारों की प्रस्तुतियां शोभायात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं.

मुख्यमंत्री ने किया अभिवादन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हेलीपैड से सीधे शोभायात्रा में पहुंचे. विंटेज कार में सवार मुख्यमंत्री और मंत्री विजय शाह ने रास्ते में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. जनसमुदाय ने पुष्पवर्षा कर दोनों नेताओं का स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचे और मंच से कार्यक्रम में सहभागिता की.