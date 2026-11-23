10 लाख साल पुराने इतिहास से उठेगा पर्दा, भोपाल में फॉसिल बताएंगे अपनी उम्र
भोपाल में ल्यूमिनेसेंस डेटिंग लैब का सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ. मध्य प्रदेश की पहली डेटिंग लैब. पता लगाया जा सकेगा पुरातत्व संपदा और जीवाश्म की सटीक उम्र. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:34 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 10:41 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में लाखों साल पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं. नर्मदा घाटी और भोपाल के निकट स्थित भीमबेटका में मिले शैलाश्रय इसकी गवाही देते हैं. लेकिन अब मध्य प्रदेश में ही ऐसी पुरातत्व संपदा और जीवाश्म की सटीक उम्र का पता लगाया जा सकेगा. इसके लिए भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली ल्यूमिनेसेंस डेटिंग लैब को स्थापित किया गया है. यह देश की तीसरी लैब है. इस लैब के जरिए 10 लाख साल पुरानी धरोहरों की उम्र का पता किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस लैब का शुभारंभ किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पुरातत्व से जुड़ी संपदा जो प्रकाश के संपर्क में नहीं आई, उनके प्रकाश की गणना इस तरह के लैब से की जा सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्टैंडर्ड टाइम को लेकर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि स्टैंडर्ड टाइम को लेकर ठोस काम होगा.
पुरातत्वविद् बोले, अब कार्बन डेटिंग लैब भी बने
प्रसिद्ध पुरातत्वविद् बसंत शिंदे ने कहा "भोपाल में जो ओएलएस डेटिंग लैब स्थापित की गई है, यह देश में तीसरी है. कार्बन डेटिंग लैब भी भोपाल में स्थापित की जानी चाहिए. अब देश में यह एक ही लैब दिल्ली में है. इसके बाद एक लैब भुवनेश्वर में स्थापित की गई थी, जो अब संचालित नहीं हो रही है. देश में इस तरह की कई लैब स्थापित होनी चाहिए. जापान जैसे देश में 8 लैब हैं, इस लिहाज से देश में कम से कम 20 लैब स्थापित होनी चाहिए."
"हालांकि अभी इस लैब से यह अच्छी शुरूआत है. मध्य भारत में होने की वजह से देश का हब बन सकता है. इस तरह की लैब देश में बहुत जरूरी है. हमारे इतिहास को अलग-अलग तर्कों के माध्यम से काफी नुकसान पहुंचाया गया. यदि इतिहास को स्थापित करना है तो इस तरह की लैब के जरिए ही साइंटिफिक डेटा की जरूरत होगी. इस लिहाज से यह लैब काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है. मध्य प्रदेश में ही कई साल पुराने टूल मिलते हैं. अब इन टूल की डेटिंग करना ऐसी लैब से आसान हो जाएगा. दुनिया को कार्बन डेटिंग से जुड़े तथ्यों के आधार पर ही कन्विंस किया जा सकता है."
इस तरह निकाली जाती है सैंपल की ऐज
भोपाल की इस ल्यूमिनेसेंस डेटिंग लैब को डॉ. विष्णु वाकरणकर के नाम से स्थापित किया गया है. लैंब के असिस्टेंट रिसर्चर हरदर कुमार ने बताया "किसी भी पुरासंपदा को उत्खनन से निकालने से लेकर उसकी डेटिंग तक की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है. इस दौरान बहुत सतर्कता से काम करना होता है. वे कहते हैं कि उत्खनन के दौरान उस क्षेत्र को पूरी तरह से ढका जाता है, ताकि वह प्रकाश के संपर्क में न आए."
इसके बाद सेडमेंट को एक लोहे के पाइपनुमा बॉक्स में बंद करके लाया जाता है. इसके बाद लैब में भी इसे डार्क रूम में ही खोला जाता है, क्योंकि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद यह खराब हो जाता है. इसके बाद केमिकली और फिजिकली सैंपलिंग की जाती है और इसके जरिए सैंपल की एज(आयु) निकाली जाती है कि आखिर बार कितने साल पहले यह संपर्क में आई थी.
लैब शुरू होने के बाद अब सैंपल पर काम करना शुरू
इस लैब के जरिए सैंपल की 10 लाख साल पहले तक की उम्र का पता लगाया जा सकता है. लैब शुरू होने के बाद अब सैंपल पर काम करना शुरू कर दिया गया है. इसके लिए विश्व प्रसिद्ध भीमबैटका, रायसेन के बनैठा फॉल एरिया कई सैंपल दूसरे संस्थानों द्वारा भी भेजे गए हैं. एक सैंपल की एज निकालने की पूरी प्रक्रिया में करीबन 1 माह का वक्त लगता है.
लैब में प्राचीन मिट्टी, चट्टानों और पुरातात्विक अवशेषों की सटीक आयु का पता लगाया जा सकता है
इस लैब में प्राचीन मिट्टी, चट्टानों और पुरातात्विक अवशेषों जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, ईंट, की सटीक आयु का पता लगाया जा सकता है. इसके लिए नमूने के गर्म करके इससे निकलने वाले प्रकाश को मापा जाता है, इससे पके हुए मिट्टी के बर्तनों और जले हुए पत्थरों के निर्माण के समय का पता लगाया जा सकता है. मध्य प्रदेश में स्थापित इस लैब के अलावा अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में 1977 में देश की पहली ल्यूमिनेसेंस डेटिंग लैब की स्थापना हुई थी. इसके बाद देहरादून में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थापित की गई थी.