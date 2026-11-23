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10 लाख साल पुराने इतिहास से उठेगा पर्दा, भोपाल में फॉसिल बताएंगे अपनी उम्र

भोपाल में बना देश का तीसरा ल्यूमिनेसेंस डेटिंग लैब ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में लाखों साल पुरानी मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं. नर्मदा घाटी और भोपाल के निकट स्थित भीमबेटका में मिले शैलाश्रय इसकी गवाही देते हैं. लेकिन अब मध्य प्रदेश में ही ऐसी पुरातत्व संपदा और जीवाश्म की सटीक उम्र का पता लगाया जा सकेगा. इसके लिए भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली ल्यूमिनेसेंस डेटिंग लैब को स्थापित किया गया है. यह देश की तीसरी लैब है. इस लैब के जरिए 10 लाख साल पुरानी धरोहरों की उम्र का पता किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस लैब का शुभारंभ किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पुरातत्व से जुड़ी संपदा जो प्रकाश के संपर्क में नहीं आई, उनके प्रकाश की गणना इस तरह के लैब से की जा सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्टैंडर्ड टाइम को लेकर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि स्टैंडर्ड टाइम को लेकर ठोस काम होगा.

जानेमाने पुरातत्वविद् बसंत शिंदे (ETV Bharat) पुरातत्वविद् बोले, अब कार्बन डेटिंग लैब भी बने प्रसिद्ध पुरातत्वविद् बसंत शिंदे ने कहा "भोपाल में जो ओएलएस डेटिंग लैब स्थापित की गई है, यह देश में तीसरी है. कार्बन डेटिंग लैब भी भोपाल में स्थापित की जानी चाहिए. अब देश में यह एक ही लैब दिल्ली में है. इसके बाद एक लैब भुवनेश्वर में स्थापित की गई थी, जो अब संचालित नहीं हो रही है. देश में इस तरह की कई लैब स्थापित होनी चाहिए. जापान जैसे देश में 8 लैब हैं, इस लिहाज से देश में कम से कम 20 लैब स्थापित होनी चाहिए." फॉसिल बताएंगे अपनी उम्र (ETV Bharat) पुराने पुर्जों से इटारसी लोको शेड ने बनाई टेस्टिंग यूनिट, शून्य खर्च में पकड़ी जायेगी इंजन की खराबी "हालांकि अभी इस लैब से यह अच्छी शुरूआत है. मध्य भारत में होने की वजह से देश का हब बन सकता है. इस तरह की लैब देश में बहुत जरूरी है. हमारे इतिहास को अलग-अलग तर्कों के माध्यम से काफी नुकसान पहुंचाया गया. यदि इतिहास को स्थापित करना है तो इस तरह की लैब के जरिए ही साइंटिफिक डेटा की जरूरत होगी. इस लिहाज से यह लैब काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है. मध्य प्रदेश में ही कई साल पुराने टूल मिलते हैं. अब इन टूल की डेटिंग करना ऐसी लैब से आसान हो जाएगा. दुनिया को कार्बन डेटिंग से जुड़े तथ्यों के आधार पर ही कन्विंस किया जा सकता है." डॉ. विष्णु वाकरणकर ल्यूमिनेसेंस डेटिंग लैब (ETV Bharat) इस तरह निकाली जाती है सैंपल की ऐज