कंस को मारकर भी राजा नहीं बने कृष्ण, बेटे को भी नहीं सौंपी गद्दी, मोहन यादव ने बताया लीडरशिप का मंत्र
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026‘ का किया शुभारंभ. सम्मेलन में कर्मयोग, लोक कल्याण, नैतिक नेतृत्व और संस्थागत निर्णयों में भारतीय ज्ञान परंपरा की भूमिका पर होगी चर्चा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 7:53 PM IST
भोपाल: भगवान श्रीकृष्ण ने कंस का वध किया, लेकिन खुद राजा नहीं बने. महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंपी और द्वारिका में भी अपने पुत्र के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रीकृष्ण के जीवन के इन प्रसंगों के जरिए नेतृत्व, सत्ता और कर्तव्य का संबंध समझाया.
मुख्यमंत्री शनिवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026‘ का शुभारंभ करने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पहुंचे थे. इस अवसर पर उन्होंने श्रीकृष्ण के जीवन पर शोध को बढ़ावा देने और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की बात भी कही.
श्रीकृष्ण ने सिखाया, पद नहीं दायित्व महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एचआर-सीएसआर सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मानव धर्म और राजधर्म का पालन किया. कंस का वध करने के बाद उन्होंने खुद राजा बनना स्वीकार नहीं किया. द्वारिका में भी अपने पुत्र को सिंहासन सौंपने के बजाय योग्यता के आधार पर जिम्मेदारी देने की बात कही. उनके जीवन से शासन में सेवा भाव, कर्तव्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों की सीख मिलती है.
राम वन गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय से विकसित होंगे तीर्थ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भगवान श्रीराम के चरणों से जुड़े स्थलों को श्रीराम वन गमन पथ और भगवान श्रीकृष्ण से संबंधित स्थानों को श्रीकृष्ण पाथेय के माध्यम से विकसित किया जा रहा है. इन स्थलों को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के केंद्र के रूप में पहचान दिलाने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण के जीवन पर गहन शोध करने वाले शोधार्थियों और संस्थाओं को सरकार पूरा सहयोग देगी.
ईएसजी और भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय पर मंथन
बता दें कि अभ्युदय-2026 का विषय पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और सुशासन (ईएसजी) को भारतीय सभ्यतागत ज्ञान के साथ जोड़कर समग्र कल्याण के रास्ते तलाशना है. इस सम्मेलन में सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इसमें कर्मयोग, लोक कल्याण, नैतिक नेतृत्व और संस्थागत निर्णयों में भारतीय ज्ञान परंपरा की भूमिका पर चर्चा की जा रही है.
कौशल विकास और उद्योगों में निवेश पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में तीन स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है और भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क संचालित है. सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध है. इस सम्मेलन के दौरान टाटा समूह के प्रतिनिधि ने प्रदेश में कौशल विकास के क्षेत्र में विस्तार की मंशा जताई. मुख्यमंत्री ने नशामुक्ति, योग, नई शिक्षा नीति और आयुष शिक्षा के विस्तार को लेकर किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया.