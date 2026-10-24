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कंस को मारकर भी राजा नहीं बने कृष्ण, बेटे को भी नहीं सौंपी गद्दी, मोहन यादव ने बताया लीडरशिप का मंत्र

सीएम मोहन यादव ने ‘अभ्युदय-2026‘ का किया शुभारंभ ( ETV Bharat )

भोपाल: भगवान श्रीकृष्ण ने कंस का वध किया, लेकिन खुद राजा नहीं बने. महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजगद्दी सौंपी और द्वारिका में भी अपने पुत्र के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रीकृष्ण के जीवन के इन प्रसंगों के जरिए नेतृत्व, सत्ता और कर्तव्य का संबंध समझाया.

मुख्यमंत्री शनिवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय एचआर-सीएसआर सम्मेलन ‘अभ्युदय-2026‘ का शुभारंभ करने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पहुंचे थे. इस अवसर पर उन्होंने श्रीकृष्ण के जीवन पर शोध को बढ़ावा देने और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की बात भी कही.

मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat) श्रीकृष्ण ने सिखाया, पद नहीं दायित्व महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एचआर-सीएसआर सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी मानव धर्म और राजधर्म का पालन किया. कंस का वध करने के बाद उन्होंने खुद राजा बनना स्वीकार नहीं किया. द्वारिका में भी अपने पुत्र को सिंहासन सौंपने के बजाय योग्यता के आधार पर जिम्मेदारी देने की बात कही. उनके जीवन से शासन में सेवा भाव, कर्तव्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों की सीख मिलती है. सीएम मोहन यादव ने ‘अभ्युदय-2026‘ का किया शुभारंभ (ETV Bharat) राम वन गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय से विकसित होंगे तीर्थ