ETV Bharat / state

शाजापुर में विकास को लगेंगे पंख, सीएम ने 8174 करोड़ के निर्माण कार्यों की दी सौगात

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को शाजापुर में किया 8174 करोड़ रुपये की 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण.

MOHAN YADAV INAUGURATED SHAJAPUR
शाजापुर पहुंचे सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 8:42 PM IST

|

Updated : November 16, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शाजापुर: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने शाजापुर के मक्सी पहुंचे. वहां उन्होंने 8174 करोड़ रुपये की 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया. मक्सी में रोड शो करते हुए दशहरा मैदान पहुंचे जहां उन्होंने उज्जैन- मक्सी फोरलेन, सहित 18 से अधिक विकास कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और राहुल गांधी पर भी तंज कसा.

सीएम ने कहा, बीजेपी सरकार शाजापुर में लगातार विकास कार्य कर रही, ये आगे भी जारी रहेंगे

इस दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार द्वारा शाजापुर में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, ये आगे भी जारी रहेंगे. रविवार के दिन शाजापुर और उज्जैन जिले के सीमावर्ती गांव बरड़वा में जैक्सन कंपनी द्वारा करीब 8000 करोड़ रुपये की लागत से सोलर संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है. जिससे करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा.

सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जैक्सन कंपनी द्वारा पहला फेज जुलाई 2026 में शुरू हो जाएगा जिससे क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा और जिले में विकास होगा. इसके साथ ही 350 करोड़ रुपए की लागत से मक्सी से शाजापुर तक फोरलेन का निर्माण भी किया जाएगा. वहीं मक्सी और शाजापुर में शहरी हाईवे का फोरलेन भी शीघ्र मूर्त रूप लेगा.

Mohan Yadav inaugurated SHAJAPUR
शाजापुर पहुंचे सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

राहुल गांधी और जीतू पटवारी पर साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिहार में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत की बात करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भी विकास की बात की जाती है तो कांग्रेसियों के माथे पर शिकन दिखाई देती है. प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विकास कार्य किए जाते हैं. वहीं हमेशा राहुल गांधी और जीतू पटवारी भाजपा सरकार को कोसते रहते हैं. जबकि इन्हीं के कारण कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है. कांग्रेस नेताओं को विकास सुहाता नहीं है.

सभी नगरी निकायों में बनेंगे गीता भवन

सभा कोई संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेसी जन्माष्टमी एवं अन्य धार्मिक आयोजनों से चिढ़ते हैं. उन्हें चिढ़ है तो चिढ़ने दो, यह राम का देश है... यह कृष्ण का देश है और उनकी जयंती भी धूमधाम से बनाई जाएगी. आने वाले समय में गीता जयंती भी मनाई जाएगी क्योंकि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच हुए समर में गीता का उपदेश दिया था. जिसको सभी को आत्मसात कर जीवन जीना चाहिए.

आने वाले समय में गीता जयंती भी मनाई जाएगी, इसको लेकर सरकार ने योजना बनाई है. साथ ही प्रदेश की सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में लाखों रुपये की लागत से गीता भवन भी बनाए जाएंगे.

तीन कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन...

मक्सी के दशहरा मैदान पर आयोजित कार्यक्रम के समापन अवसर पर शाजापुर विधायक अरुण भीमावत ने शाजापुर नगरपालिका के पूर्व पार्षद शैलेंद्र सिंह पायलट, मोहन बडोदिया ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीश पाटीदार एवं रामेश्वर पाटीदार को मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल कराया. इस दौरान देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित शाजापुर, देवास और उज्जैन के भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे.

Last Updated : November 16, 2025 at 8:53 PM IST

TAGGED:

SHAJAPUR NEWS
MOHAN YADAV SHAJAPUR
CM RS 8174 CRORE WORKS INAUGURATION
MOHAN YADAV INAUGURATED SHAJAPUR
MOHAN YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.