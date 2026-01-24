भोपाल में फाइव स्टार सुविधा वाला लक्जरी ओल्ड एज होम, किराया सुनकर रह जाएंगे हैरान
भोपाल में फाइव स्टार सुविधा वाला लक्जरी ओल्ड एज होम, सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण, लाखों में जमा होगी सिक्योरिटी मनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 8:25 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में बुजुर्गों के लिए फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस लक्ज़री ओल्ड एज होम का लोकार्पण शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह अत्याधुनिक वृद्धाश्रम उन बुजुर्गों के लिए संबल बनेगा, जिनके बच्चे विदेश या मेट्रो सिटीज में नौकरी के कारण उनसे दूर रह रहे हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्ग समाज की धरोहर हैं और उन्हें सम्मान, सुरक्षा व अपनापन देना सरकार की जिम्मेदारी है.
वृद्धाश्रम के लिए प्राइवेट कालोनाइजर्स को भी करेंगे प्रोत्साहित
फीता काटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, विधायक भगवानदास सबनानी के साथ वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया. व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यहां बुजुर्गों के लिए डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवाएं और रहने की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं. यदि कोई कालोनी विकसित की जाती है और कालोनाइजर उसमें वृद्धाश्रम भी बनाता है, तो सरकार उसका स्वागत करेगी और ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
स्पर्श मेला-2026 और हितग्राहियों को 327 करोड़ हस्तांतरित
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्पर्श मेला-2026 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए. इसके साथ ही सिंगल क्लिक के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 327 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सर्व सुविधायुक्त वातावरण दें. भवन बना देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही ढंग से संचालन भी उतना ही आवश्यक है.
24 करोड़ की लागत, 5 एकड़ में फैला परिसर
भोपाल के पत्रकार कालोनी के पास लिंक रोड नंबर-3 पर 5 एकड़ जमीन पर बने इस वृद्धाश्रम में 12 सिंगल बेड रूम और 22 डबल बेड रूम हैं. इसमें कुल 34 कमरों में 56 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई है. यह वृद्धाश्रम सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बनाया गया है. हर कमरे में बालकनी, अटैच बाथरूम, एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ड्राई किचन और वार्डरोब की सुविधा दी गई है.
बुजुर्गो को परिसर में ही मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं
इस वृद्धाश्रम में बुजुर्गों और दिव्यांगो का विशेष ध्यान रखा गया है. हर कमरे में कॉल बेल, इंटरकॉम और टेलीफोन लगाए गए हैं. सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही वृद्धाश्रम में चौबीसों घंटे डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. फिजियोथेरिपी सेंटर, पंचकर्म सहित अन्य चिकित्सा सुविधाएं दी गई हैं. आपातकालीन चिकित्सा सहायता की भी पूरी व्यवस्था की गई है.
मनोरंजन और सामाजिक जुड़ाव का भी खास इंतजाम
यहां बुजुर्गों के लिए मनोरंजन कक्ष, लाइब्रेरी, ओपन मेस और विशेष रूप से डिजाइन किया गया डाइनिंग हाल बनाया गया है. इसके साथ ही सुरक्षित पाथ-वे और इमरजेंसी बेल की सुविधा भी हर कमरे और बाथरूम में दी गई है.
सेवा भारती को सौंपी गई संचालन की जिम्मेदारी
इस वृद्धाश्रम के संचालन की जिम्मेदारी सेवा भारती को दी गई है. सेवा भारती आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है जो मध्य प्रदेश में पहले से पांच मुफ्त वृद्धाश्रम संचालित कर रहा है. इस आश्रम से मिलने वाली मासिक राशि सेवा भारती को दी जाएगी, जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार के पास रहेगा. जिससे प्रबंधन, सुविधाएं और स्टाफ के वेतन का खर्च किया जाएगा.
कमरे के साइज के अनुसार तय किया गया किराया
इस लक्ज़री ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के लिए कमरे के साइज के हिसाब से मासिक किराया निर्धारित किया गया है. अलग-अलग कैटेगरी के सिंगल और डबल बेड रूम उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि जरूरत और सुविधा के अनुसार बुजुर्ग विकल्प चुन सकें. डबल बेड रूम में 60 स्क्वायर मीटर साइज के कमरे का किराया 39 हजार 490 रुपए प्रतिमाह तय किया गया है.
वहीं 90 स्क्वायर मीटर के बड़े डबल बेड रूम के लिए 43 हजार 490 रुपए प्रति माह किराया देना होगा. जबकि 56.5 स्क्वायर मीटर के डबल बेड रूम का किराया 38 हजार 490 रुपए निर्धारित किया गया है.
सिंगल बेड रूम के विकल्प भी उपलब्ध हैं. यहां 49.2 स्क्वायर मीटर के सिंगल बेड रूम का किराया 49 हजार 990 रुपए प्रति माह तय किया गया है. इसके अलावा 35 स्क्वायर मीटर के सिंगल बेड रूम का किराया 47 हजार 990 रुपए और 33.5 स्क्वायर मीटर के सिंगल बेड रूम का किराया 45 हजार 990 रुपए रखा गया है.