ETV Bharat / state

भोपाल में फाइव स्टार सुविधा वाला लक्जरी ओल्ड एज होम, किराया सुनकर रह जाएंगे हैरान

सीएम ने किया ओल्ड एज होम का लोकार्पण ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में बुजुर्गों के लिए फाइव स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस लक्ज़री ओल्ड एज होम का लोकार्पण शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह अत्याधुनिक वृद्धाश्रम उन बुजुर्गों के लिए संबल बनेगा, जिनके बच्चे विदेश या मेट्रो सिटीज में नौकरी के कारण उनसे दूर रह रहे हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्ग समाज की धरोहर हैं और उन्हें सम्मान, सुरक्षा व अपनापन देना सरकार की जिम्मेदारी है. वृद्धाश्रम के लिए प्राइवेट कालोनाइजर्स को भी करेंगे प्रोत्साहित फीता काटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, विधायक भगवानदास सबनानी के साथ वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया. व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यहां बुजुर्गों के लिए डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवाएं और रहने की सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं. यदि कोई कालोनी विकसित की जाती है और कालोनाइजर उसमें वृद्धाश्रम भी बनाता है, तो सरकार उसका स्वागत करेगी और ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा. फाइव स्टार सुविधा वाला लक्जरी ओल्ड एज होम (ETV Bharat) स्पर्श मेला-2026 और हितग्राहियों को 327 करोड़ हस्तांतरित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्पर्श मेला-2026 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए. इसके साथ ही सिंगल क्लिक के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 327 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सर्व सुविधायुक्त वातावरण दें. भवन बना देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही ढंग से संचालन भी उतना ही आवश्यक है. सीएम ने किया ओल्ड एज होम का लोकार्पण (ETV Bharat) 24 करोड़ की लागत, 5 एकड़ में फैला परिसर भोपाल के पत्रकार कालोनी के पास लिंक रोड नंबर-3 पर 5 एकड़ जमीन पर बने इस वृद्धाश्रम में 12 सिंगल बेड रूम और 22 डबल बेड रूम हैं. इसमें कुल 34 कमरों में 56 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई है. यह वृद्धाश्रम सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा बनाया गया है. हर कमरे में बालकनी, अटैच बाथरूम, एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ड्राई किचन और वार्डरोब की सुविधा दी गई है.