सीएम मोहन यादव ने रचा इतिहास, 77वें गणतंत्र दिवस पर क्षिप्रा किनारे फहराया तिरंगा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ली परेड की सलामी और पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन की प्रस्तुति देखी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 3:46 PM IST
उज्जैन: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन के इतिहास में नया अध्याय लिखा गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहर के कार्तिक मेला ग्राउंड में क्षिप्रा नदी के किनारे सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया. परेड की सलामी और पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन की प्रस्तुति देखी. उन्होंने प्रदेश के नाम उद्बोधन दिया.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सिंहस्थ 2028 की प्रतिपूर्ति के लिए हमने इस मेला ग्राउंड को चुना. सभी धार्मिक पर्यटन के लिए शासन ने लगभग 19 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है. UNESCO ने विश्व विरासत की सूची में एमपी के ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है. सुगम यातायात के लिए हम जल्द ही शासकीय बसों को गांव-गांव दोबारा शुरू करने जा रहे हैं. जिसके लिए अस्थाई परमिट भी जारी कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो साल में किए गए कार्यों को गिनवाया
कहा, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे से निपटने के लिए सरकार ने काम किया. वायु सर्वेक्षण के मामले में भी हमने काम किए हैं. 2028 तक 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे ये हमारा प्रयास है. उज्जैन में 3 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय होंगे. मध्य प्रदेश सरकार ने 2 साल में 12 नए हेल्थ सेंटर, कई शिलान्यास और लोकार्पण किए. सरकार 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 5 सालों में सिंचाई की क्षमता बढ़ाएगी.
सीएम ने कहा, लाडली बहनों को 2 साल में 50 हजार करोड़ की राशि दी
मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 2024 तक मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट बनाया. पक्ष-विपक्ष के साथ मिलकर संकल्प लिया है. छिंदवाड़ा जिले के पाताल कोट में 50 से अधिक गांवों को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ा. उज्जैन में होम स्टे खोलकर लोग अपनी आय बढ़ा रहे हैं. लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दी है. लाडली बहनों को 2 साल में 50 हजार करोड़ की राशि दी है. लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 2 लाख 50 हजार से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी है. शहडोल में खिलाड़ी ब्राजील के फुटबॉलरों की तरह दक्षता हासिल कर रहे हैं. हमने उन्हें जर्मनी भेजा, जिसके बाद उन्होंने कई मेडल जीते.
कार्यक्रम के दौरान PT, मलखम्भ के साथ ही स्कूली बच्चो ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए. क्षिप्रा नदी में मोटर बोट से तीन रंगों के गुब्बारे आसमान में उड़ाए गए, आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर शहर में हो रहे विकास कार्यों की अलग-अलग विभागों की झांकिया देखनो को मिलीं. पुलिस डॉग स्टंट, डायल 112 की तत्परता व अन्य कई प्रस्तुतियां दी गईं. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया.
जनसंपर्क विभाग द्वारा कार्तिक मेला ग्राउंड पर लगाई गई भव्य प्रदर्शनी....
गणतंत्र दिवस पर जनसंपर्क विभाग द्वारा कार्तिक मेला ग्राउंड पर ही मध्य प्रदेश सरकार के 'दो साल बेमिसाल' के तहत तहत विकास, सुशासन और नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है. साथ ही वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष पर केंद्रित भव्य चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी जो गणतंत्र दिवस से अगले 3 दिन तक आमजन के के लिए भी खुली रहेगी.