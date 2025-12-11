एमपी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे ज्यादा, नक्सलवाद का किया सफाया, सीएम ने गिनाईं दो साल की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में कहा, राज्य सरकार ने युवा, गरीब, महिला और किसानों के लिए किए हैं उल्लेखनीय कार्य. सिंचाई का रकबा 48 लाख हेक्टेयर से बढ़कर हो चुका है 100 लाख हेक्टेयर.
इंदौर: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं. इस दौरान खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक किया है. बुधवार को इंदौर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, "युवा, गरीब, महिला और किसानों के लिए राज्य सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं. खासकर कृषि क्षेत्र में सिंचाई का रकबा डबल किया गया है जो 48 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर हो चुका है."
बीते 2 सालों में राज्य में मेडिकल कॉलेज और स्कूलों की संख्या डबल हो गई है
उन्होंने आगे कहा "मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट केंद्र से भी ज्यादा है. राज्य औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन रहा है. बीते 2 सालों के दौरान राज्य में मेडिकल कॉलेज और स्कूलों की संख्या डबल की गई है. इसके अलावा कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं."
सीएम ने कहा, कांग्रेस के जमाने से नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या थी जिसे हमने खत्म कर दिया है
इस दौरान मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के निर्मूलन का जिक्र करते हुए कहा कांग्रेस के जमाने से नक्सलवाद की बहुत बड़ी समस्या थी. उसे हमने खत्म कर दिया है. हमारे कई जिले आज नक्सल मुक्त हो रहे हैं. कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के एक मंत्री की हत्या कर दी गई थी. उस समस्या की मूल जड़ हिड़मा के मारे जाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आज भी दुख व्यक्त करते हैं.
ये उनका दोहरा चरित्र कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताता है कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाकर ऐसी समस्याओं को जिंदा रखकर गई है. आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.