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हरदा में मोहन यादव का जन विश्वास अभियान, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी पर गिरी गाज

एक दिवसीय दौरे पर हरदा पहुंचे सीएम मोहन यादव ( ETV Bharat )

हरदा: जन विश्वास अभियान के तहत मुख्यमंत्री शनिवार को हरदा पहुंचे. जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से बातचीत कर उनके हाल पूछे. जिला अस्पताल में मरीजों को मिल रहे अच्छे इलाज और सुविधा की जानकारी ली. इसके बाद स्कूल की छात्राओं को चश्मे वितरण किये. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को उपहार बांटकर उनसे आशीर्वाद लिया.

एक अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित सीएम मोहन यादव ने जिला पंचायत में बैठक आयोजित की. जिसमें जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे. समाधान ऑनलाइन के दौरान कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में अनावश्यक विलंब और शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक प्रमोद माथुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए.