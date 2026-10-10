हरदा में मोहन यादव का जन विश्वास अभियान, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी पर गिरी गाज
हरदा में सीएम के पहुंचने से एक घंटे पहले रास्ता ब्लॉक, भारी जाम से नाराज ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन. सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:06 PM IST
हरदा: जन विश्वास अभियान के तहत मुख्यमंत्री शनिवार को हरदा पहुंचे. जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से बातचीत कर उनके हाल पूछे. जिला अस्पताल में मरीजों को मिल रहे अच्छे इलाज और सुविधा की जानकारी ली. इसके बाद स्कूल की छात्राओं को चश्मे वितरण किये. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को उपहार बांटकर उनसे आशीर्वाद लिया.
एक अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित
सीएम मोहन यादव ने जिला पंचायत में बैठक आयोजित की. जिसमें जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे. समाधान ऑनलाइन के दौरान कर्मचारियों के मानदेय भुगतान में अनावश्यक विलंब और शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक प्रमोद माथुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए.
'शासकीय दायित्वों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं'
समाधान ऑनलाइन के दौरान रसोई कार्य करने वाले महिला कर्मचारी का मानदेय 10 माह से अधिक समय से लंबित था. समाधान ऑनलाइन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबंधित शिकायत के लंबित रहने का कारण पूछा. इस पर जिला संयोजक प्रमोद माथुर द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा, "शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
सीएम के काफिले से आधा घंटे पहले आवाजाही ठप
मामला शहर के छिपानेर रोड के ग्वाल नगर कॉलोनी का है. जहां से मुख्यमंत्री का काफिला हेलीपेड की ओर लौट रहा था, वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने काफिला आने के आधे घंटे पहले ही रास्ता बंद कर दिया था. आवाजाही बंद होने से लोगों की भीड़ जमा हो गई.
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पुलिस ने बल पूर्वक रास्ता कराया खाली
आवाजाही ठप होने से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान लोगों ने कहा कि रास्ता सीएम के आने से 10 मिनिट पहले बंद करना था, लेकिन आधे घंटे पहले बंद कर दिया गया. जिससे लोग परेशान हो रहे हैं. इसी कारण कुछ लोग सड़क पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे. हालांकि कुछ देर पुलिसकर्मी उनको मनाते रहे और जब काफिला नजदीक आ गया तो पुलिस कर्मियों ने बल पूर्वक उनको वहां से उठा दिया.