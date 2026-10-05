ETV Bharat / state

लाड़ली बहना ही बहुत महंगी पड़ गई, बुंदेली समागम में मोहन यादव का मजेदार अंदाज, तालियों से गूंज उठा हॉल

रवींद्र भवन में बुंदेली समागम में पहुंचे सीएम मोहन यादव ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के रवींद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम उस समय ठहाकों से गूंज उठा, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छतरपुर की मशहूर बुंदेली कंटेंट क्रिएटर बिन्नू रानी के सवाल पर मजाकिया प्रतिक्रिया दी. दरअसल उस समय मंच पर स्थानीय संस्कृति, रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, लेकिन सीएम के इस हल्के-फुल्के जवाब ने पूरे कार्यक्रम का माहौल खुशनुमा बना दिया.