लाड़ली बहना ही बहुत महंगी पड़ गई, बुंदेली समागम में मोहन यादव का मजेदार अंदाज, तालियों से गूंज उठा हॉल
भोपाल में बुंदेली समागम कार्यक्रम में बिन्नू रानी के सवाल पर सीएम मोहन यादव के जवाब से तालियों से गूंज उठा हॉल. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 9:12 PM IST
भोपाल: राजधानी के रवींद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम उस समय ठहाकों से गूंज उठा, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छतरपुर की मशहूर बुंदेली कंटेंट क्रिएटर बिन्नू रानी के सवाल पर मजाकिया प्रतिक्रिया दी. दरअसल उस समय मंच पर स्थानीय संस्कृति, रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, लेकिन सीएम के इस हल्के-फुल्के जवाब ने पूरे कार्यक्रम का माहौल खुशनुमा बना दिया.
जब जिज्जियों और बिन्नुओं की बात पर हंस पड़े सीएम
बता दें कि बुंदेली समागम में बिन्नू रानी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्होंने राज्य की जिज्जियों यानी बहनों के लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बिन्नुओं यानी बेटियों के लिए उनका क्या प्लान है? इस पर हंसते हुए सीएम ने कहा, तुमको मालूम नहीं, लाड़ली बहना ही बहुत महंगी पड़ गई. मुझे क्या पता था कि मुख्यमंत्री बनते ही इतनी भारी मार पड़ती है. उन्होंने बिन्नू से मजाक में आगे कहा कि अभी तुम इस योजना के लिए छोटी हो, थोड़ी और बड़ी हो जाओ, फिर फायदा मिल जाएगा.
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1,000 रुपये से शुरू होकर 1,500 तक पहुंचा सफर
लाडली बहना योजना पर बात करते हुए सीएम ने कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आर्थिक जिम्मेदारी का अंदाजा हुआ, लेकिन सरकार बहनों के लिए हर चुनौती उठाने को तैयार है. उन्होंने बताया कि 1,000 रुपये प्रति माह से शुरू हुई यह यात्रा अब 1,500 रुपये तक पहुंच चुकी है. शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद सरकार का लक्ष्य प्रदेश की महिलाओं को लगातार सशक्त बनाना है.
बुंदेलखंड के विकास और 24 घंटे के सवाल पर जवाब
कार्यक्रम के दौरान एक युवा ने पूछा कि यदि 24 घंटे में बुंदेलखंड की एक समस्या हल करनी हो, तो वे किसे चुनेंगे? सीएम ने स्पष्ट और बेबाक लहजे में कहा कि बुंदेलखंड की समस्याओं को 24 घंटे में हल करना संभव नहीं है, इसे तो ईश्वर भी इतनी जल्दी हल नहीं कर सकते. इस समागम में अभिनेता मुकेश तिवारी समेत कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर मौजूद रहे.