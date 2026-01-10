ETV Bharat / state

खुरई के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खोला खजाना, विकास योजनाओं को एक हजार करोड़ की सौगातें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले के खुरई को 1000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण.

CM Mohan Yadav in Khurai
खुरई के लिए डॉ. मोहन यादव ने खोला खजाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 11:07 PM IST

सागर: सागर के खुरई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया. साथ ही सीएम ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने खुरई के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. राहतगढ़-खुरई–खिमलासा मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 500 करोड़ की लागत से 4-लेन सड़क निर्माण को स्वीकृति दी गई. बीना नदी परियोजना के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए ₹429 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया. खुरई कृषि महाविद्यालय के भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की तत्काल स्वीकृति तथा कृषि यंत्र निर्माण गतिविधियों को देखते हुए खुरई में नवीन आईटीआई खोलने की घोषणा.

CM Mohan Yadav in Khurai
खुरई में डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

1000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण

खुरई में नेचुरल एथलेटिक्स ट्रैक निर्माण, मालथौन में मल्टी परपज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण तथा रजवांस में 132 केबी विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने की घोषणा शामिल है. स्पष्ट राशि वाली घोषणाओं का कुल योग 954 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि अन्य योजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 312 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया, जिनमें तीन सांदीपनी विद्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील भवन, अनेक सड़क निर्माण कार्य एवं अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य शामिल हैं.

CM Mohan Yadav in Khurai
खुरई के लिए डॉ. मोहन यादव का खजाना (ETV Bharat)

बुंदेलखंड की धरती का अलग ही आनंद

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड वीरों की धरती, महावीरों की धरती और महाराजा छत्रसाल की धरती है. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की धरती का अलग ही आनंद है. कृघाम लगे न ठंड जै हो बुंदेलखंड जैसा आनंद. उन्होंने कहा कि ईश्वर की विशेष कृपा से बुंदेलखंड को अनेक सौगातें मिली हैं, खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में बुंदेलखंड में कैबिनेट की बैठक कर क्षेत्र के विकास को गति दी गई है.

CM Mohan Yadav in Khurai
खुरई के लिए डॉ. मोहन यादव का खजाना (ETV Bharat)

पूर्व मुख्यमंत्रियों का बताया योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, स्व. बाबूलाल गौर एवं सुश्री उमा भारती ने बुंदेलखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अब उनकी सरकार का बुंदेलखंड से अटूट रिश्ता बन गया है और विकास के लिए जो भी चाहिए, वह सब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का कलेजा 56 इंच की छाती वाला है. कांग्रेस ने बुंदेलाओं की वीरता को नहीं समझा और उसे सबक मिला. केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कांग्रेस के समय में हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया.

खुरई के गेहूं और कृषि यंत्रों की प्रशंसा की

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खुरई का सरबती गेहूं देशभर में प्रसिद्ध है और हर किसान चाहता है कि उसकी धरती खुरई जैसी हो. कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि एवं उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार सहयोग करेगी.

जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा, हम जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं. लाड़ली बहना योजना इसका प्रमाण है. कांग्रेस कहती थी कि योजना बंद हो जाएगी, पैसे कहां से आएंग? लेकिन आज मध्य प्रदेश की बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है. एक बगिया मां के नाम योजना के तहत भूमि, फसल और फल पर दो लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी. प्रदेश में दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है और गौमाता के दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं.

पूर्व गृहमंत्री ने सीएम को सौंपा मांग पत्र

कार्यक्रम के आयोजक पूर्व गृहमंत्री एवं खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने स्वागत भाषण में कहा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगमन पर खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ऐसा स्वागत किया है, जो इतिहास बन गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समर्पित की हैं. मुख्यमंत्री भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के सच्चे ध्वजवाहक हैं. भूपेन्द्र सिंह ने खुरई विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को मांग-पत्र सौंपा, जिन मांगों को समय-समय पर पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया.

सीएम का हुआ ऐतिहासिक स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव हेलीपैड से सुसज्जित रथ पर सवार होकर रोड-शो करते हुए खुरई के मुख्य मार्गों से निकले. दस से अधिक स्थानों पर जेसीबी वाहनों पर चढ़े लोगों ने पुष्पवर्षा की. बुंदेलखंड की लोक परंपरा में मालथौन क्षेत्र के ढपला रमतूला लोकनृत्य दल, डमरूदल, दुलदुल घोड़ी, बधाई की टीमें मुख्य आकर्षण रहीं. रास्ते भर जनता ने मुख्यमंत्री पर फूलों की वर्षा की और मुख्यमंत्री ने भी जनता पर फूल बरसाकर स्नेह प्रकट किया.

रोड-शो के दौरान लगभग 150 से अधिक स्वागत मंचों पर स्थानीय कलाकारों, बेटियों द्वारा नृत्य, योग, मलखंभ, शेर नृत्य आदि प्रस्तुत किए गए. जगह-जगह आरती, रंगोलियां, पुष्प सज्जित स्वागत द्वार बनाए गए थे. बच्चों द्वारा की गई पुष्पवर्षा देख मुख्यमंत्री अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बच्चों को भरपूर प्रतिसाद दिया.

