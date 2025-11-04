ETV Bharat / state

बढ़ते सड़क हादसे पर CM भजनलाल ने ली बैठक, सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश, आज से 15 दिन तक चलेगा अभियान

जयपुर : प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. बैठक में ट्रैफिक और रोड सेफ्टी को लेकर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सीएम भजनलाल ने सोमवार देर रात को सीएमआर में ट्रैफिक और रोड सेफ्टी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली. बैठक में सीएस, डीजीपी, जेडीसी, कलेक्टर, परिवहन आयुक्त, ADG ट्रैफिक, डीसीपी ट्रैफिक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में सीएम ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले के लाइसेंस रद्द करने और हाईवे के आस-पास अतिक्रमण तुरंत हटाने के निर्देश दिए. इसके साथ समय पर कार्यवाही नहीं करने वाली विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा.

15 दिन चलेगा अभियान : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में यातायात एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से प्रदेशभर में 4 नवम्बर से आगामी 15 दिन तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ ही दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर कार्य करें. उन्होंने जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक नहीं लेने वाले जिला कलक्टर्स से जवाब लेने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि भारी वाहन लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्रस्तुत की जाने वाली आंखों की जांच रिपोर्ट गलत पाए जाने पर उसे जारी करने वाली संबंधित डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.

बैठक में ट्रैफिक और रोड सेफ्टी को लेकर चर्चा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ओवर स्पीड के बार-बार चालान होने पर लाइसेंस हो निरस्त : मुख्यमंत्री ने परिवहन और पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि शराब पीकर वाहन चलाने और ओवरस्पीड के बार-बार चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाए. उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश में चिन्हित ब्लैक स्पॉटों को शीघ्र ठीक करवाने एवं राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गां पर अवैध कट को शीघ्र बंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने जयपुर-कोटा, जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर व जयपुर-भरतपुर हाईवे पर वाहन चालकों के लिए नवीन आराम स्थलों के लिए जमीन चिन्हित कर बनवाने के निर्देश दिए.

अवैध ढाबों और पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई : सीएम ने एनएचएआई के अधिकारियों को राजस्थान में भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे समस्त अवैध निर्माणों को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर सभी संकेतक तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गां पर आराम स्थल, ट्रक ले-बाई और स्लिप लाइन के संकेतकों के निश्चित स्थान लगे होने की सुनिश्चितता के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हाईवे पर तय स्थानों को छोड़कर वाहन रोकने वाले चालकों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाए. उन्होंने कहा कि इन कार्यों की निगरानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी करें.