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यूपी के 75 जिलों के लिए सीएम माटीकला रोजगार स्कीम, 25 प्रतिशत तक की सीधी सब्सिडी, जानिए कैसे ले सकते हैं इसका लाभ

मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, तमाम ऐसी योजनाएं भी संचालित हो रही हैं, जिनका लाभ उठाकर युवा आगे बढ़ सकते हैं और हुनरमंद हो सकते हैं. ऐसी ही एक योजना उन युवाओं के लिए है जो कि माटी कला के क्षेत्र से जुड़कर काम करना चाहते हैं, उन्हें 10 लाख तक के लोन की मदद सरकार कर रही है, इसके जरिए स्वरोजगार से जुड़कर युवा और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं. प्रदेश सरकार के माटी कला बोर्ड के तरफ से संचालित इस योजना में क्या कुछ है, कैसे यह लोन पाया जा सकता है, कौन इसकी पात्रता के दायरे में आते हैं और किस तरह से यह उपयोगी है? आइए जानते हैं... जोनल ऑफिसर मान्या चतुर्वेदी (Video Credit; ETV Bharat) 25 प्रतिशत तक की सीधी सब्सिडी: जोनल ऑफिसर मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से हाल ही में साल 2026-2027 के लिए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत बैंकों से लोन ले सकते हैं. इस योजना में 25 प्रतिशत तक की सीधी सब्सिडी भी है. अगर आवेदक प्रजापति समाज या कुम्हार समाज से हैं या परम्परागत कारीगर हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. जो भी इच्छुक हैं, वे उत्तरप्रदेश माटीकला बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ये जानकारी भी पोर्टल पर मांगी जाती: अफसरों का कहना है कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो उनका डाटा विभाग के माध्यम से संबंधित जिले के ऑफिस पर मौजूद रहता है. जिसके बाद लोन की प्रक्रिया होती है. इसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनती है, जिसमें ये ब्यौरा आवेदक को देना होता है कि कुल कितनी पूंजी की उन्हें आवश्यकता है. ये सारी जानकारी भी आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी डिटेल के साथ अपलोड करना अनिवार्य होता है, सारी जानकारी देने के बाद ही फाइल आगे फॉरवर्ड होती है.