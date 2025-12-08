मिर्जापुर में जीजा संग साली फरार; मां ने पुलिस से कहा- साहब एक लाख रुपये और गहने भी ले गई, 10 दिन पहले सीएम सामूहिक विवाह में शादी हुई थी
अदलहाट थाना प्रभारी अजय सेठ का दावा है कि जल्द ही महिला को बरामद कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
Published : December 8, 2025 at 10:02 PM IST
मिर्जापुर: जनपद में एक नव विवाहिता के लापता होने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मां का आरोप है कि बेटी अपने जीजा के साथ घर से एक लाख रुपये और गहने लेकर चली गयी है. परेशान मां ने पुलिस से गुहार लगाई है. मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत नवंबर महीने में शादी हुई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
एक लाख कैश और गहने ले गयी: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अदलहाट थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नवविवाहिता अपने जीजा संग रफूचक्कर हो गयी. लड़की की मां का कहना है कि लड़की घर में रखे एक लाख रुपये कैश और गहने भी ले गयी है. पीड़ित मां ने पुलिस से बेटी की खोजबीन करने की गुहार लगाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मामला अदलहाट थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
12 नवंबर को हुई थी शादी: यहां की रहने वाली एक युवती की 12 नवंबर को चुनार विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी हुई थी. 28 नवंबर को ससुराल पक्ष के लोग गौना कराकर ससुराल ले गए. चार दिन बाद मायके वाले चौथी लेकर गए. साथ में अगले दिन लड़की को ससुराल से मायके लेकर आए.
पुलिस कर रही मामले की जांच: 7 दिसंबर के रात में नवविवाहिता साली अपने जीजा के साथ एक लाख रुपये नगद और गहने लेकर फरार हो गई है. थाना प्रभारी अजय सेठ ने कहा कि जल्द ही महिला को बरामद कर लिया जाएगा. आगे की कार्रवाई की जाएगी. मां ने तहरीर दी है. इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मां का आरोप है कि दामाद बहला फुसलाकर कहीं लेकर चला गया है.
