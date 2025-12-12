सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह; 201 हिन्दू जोड़ों ने लिए सात फेरे, 83 कपल्स का हुआ निकाह

सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह; 201 हिन्दू जोड़ों ने लिए सात फेरे, 83 कपल्स का हुआ निकाह
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि सहारनपुर जिले में दो दिवसीय सामूहिक विवाह समारोह हुआ, इसमें 201 हिंदू जोड़ों की शादी हुई.
सहारनपुर: शुक्रवार को सहारनपुर के जनता रोड पर महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह समारोह हुआ. सामूहिक विवाह समारोह में कुल 284 जोड़े शादी के बंधन में बंधे. एक ही मंडप में जहां हिन्दू युवक-युवतियों ने सात फेरे लिये, वहीं मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ.
समारोह में यूपी सरकार के औद्योगिक मंत्री सैनी, MLA देवेंद्र निम, MLA मुकेश चौधरी और प्रशासनिक अधिकारीयों ने शादी के बंधन में बंधे नवयुगल को न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि उपहार भी दिए गये. वहीं योजना के तहत दुल्हन के खाते में 60 हजार रुपये ट्रांसफर किये गये.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: प्रदेश में 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है. जिला समाज कल्याण अधिकारी कुमारी अर्चना ने बताया कि शुरू में इस योजना के तहत गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कुल 15 हजार रुपये की धनराशि दी जाती थी. 2022 में सीएम योगी ने इस राशि को बढ़ा कर 51000 रुपये कर दिया था. बढ़ती महंगाई को देखते हुए हाल ही में सीएम योगी ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए इस धनराशि को बढ़ाकर दोगुना यानी 100000 रुपये कर दिया.
200 जोड़ों का विवाह सोमवार को होगा: इसमें से 60 हजार रुपये सीधे दुल्हन के खाते में भेजे जाते हैं जबकि 25 हजार रुपये का घर की जरुरत का सामान और 15 हजार रुपये बारातियों और घरातियों के खाने पीने लिए दिए जा रहे हैं. जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि सहारनपुर जिले में दो दिवसीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया है.
पहले दिन शुक्रवार को 284 जोड़ों का विवाह सम्प्पन्न कराया गया. जबकि 200 जोड़ों का विवाह सोमवार को कराया जाएगा. पहले दिन 201 हिन्दू युवक युवतियों के फेरे कराये गए जबकि 83 मुस्लिम जोड़ों ने एक दूसरे को कबूल किया. उनका निकाह एक मौलवी ने करवाया.
इस साल 517 सामूहिक विवाह का टार्गेट: समारोह में दूल्हा और दुल्हन दोनों तरफ के करीब 3,000 से ज्यादा लोग पहुंचे. शादी से पहले सभी जोड़ों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कराया गया. सहारनपुर में जिला समाज कल्याण विभाग को इस साल 517 सामूहिक विवाह का टार्गेट दिया गया है. पहला इवेंट 12 दिसंबर को होगा, जिसमें 203 हिंदू और 81 मुस्लिम जोड़े शादी करेंगे.
दूसरा इवेंट 15 दिसंबर को होना है. इससे पहले गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष बंसल, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सुमित राजेश महाजन और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अर्चना ने समारोह में तमाम व्यवस्थाएं की थी. भीड़ के लिए अलग गेट बनाए गए और सिक्योरिटी वाले तैनात किए गए.
