ETV Bharat / state

सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह; 201 हिन्दू जोड़ों ने लिए सात फेरे, 83 कपल्स का हुआ निकाह

सहारनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: शुक्रवार को सहारनपुर के जनता रोड पर महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह समारोह हुआ. सामूहिक विवाह समारोह में कुल 284 जोड़े शादी के बंधन में बंधे. एक ही मंडप में जहां हिन्दू युवक-युवतियों ने सात फेरे लिये, वहीं मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ. समारोह में यूपी सरकार के औद्योगिक मंत्री सैनी, MLA देवेंद्र निम, MLA मुकेश चौधरी और प्रशासनिक अधिकारीयों ने शादी के बंधन में बंधे नवयुगल को न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि उपहार भी दिए गये. वहीं योजना के तहत दुल्हन के खाते में 60 हजार रुपये ट्रांसफर किये गये. जानकारी देते जिलाधिकारी मनीष बंसल (Video Credit: ETV Bharat) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: प्रदेश में 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है. जिला समाज कल्याण अधिकारी कुमारी अर्चना ने बताया कि शुरू में इस योजना के तहत गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कुल 15 हजार रुपये की धनराशि दी जाती थी. 2022 में सीएम योगी ने इस राशि को बढ़ा कर 51000 रुपये कर दिया था. बढ़ती महंगाई को देखते हुए हाल ही में सीएम योगी ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए इस धनराशि को बढ़ाकर दोगुना यानी 100000 रुपये कर दिया.