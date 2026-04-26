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सीएम ने सुनी पीएम के 'मन की बात', महिला मोर्चा के 'हर बूथ, महिला मजबूत' अभियान का किया आगाज

वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 'हर बूथ, महिला मजबूत' अभियान का शुभारंभ किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लाकर महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 फिसदी आरक्षण देने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है.

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' कार्यक्रम का प्रसारण रविवार को जयपुर के मानसरोवर स्थित मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र पर सामूहिक रूप से सुना गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति के साथ कार्यक्रम में भाग लिया. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ भी मौजूद रही.

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कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने किया विरोध : उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस कानून का विरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं समाज की आधी आबादी हैं और प्रधानमंत्री उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार माताओं-बहनों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और महिलाओं को हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों को बताएं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने महिलाओं के अधिकारों के साथ कैसा व्यवहार किया है.

महिलाएं मोबाइल ऐप से जुड़ेंगी अभियान से : इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि 'हर बूथ, महिला मजबूत' अभियान के तहत हर बूथ पर महिला कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वोटर्स बढ़ाने में महिलाओं का विशेष योगदान होगा. उन्होंने बताया कि महिलाएं मोबाइल एप के जरिए भी इस अभियान से जुड़ सकेंगी. कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण और संगठन विस्तार को लेकर भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.