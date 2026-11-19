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यूपी के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी सीएम ने, 792 करोड़ की 55 परियोजनाओं की दी सौगात

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर के कैम्पियरगंज के भारीवैसी में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही 792 करोड़ रुपये से अधिक की कुल 55 विकास परियोजनाओं की सौगात दी.

इस अवसर पर उन्होंने अयोध्याधाम को लेकर बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि, रामभक्त हर समय प्रभु श्रीराम का स्मरण करता है जबकि दुर्जनों के मुंह से अंतिम समय में राम नाम शब्द निकलता है.

समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भक्तों को सोते, जागते, उठते, बैठते हर समय श्रीराम याद आते हैं और उसे श्रीराम का संरक्षण उसे प्राप्त होता है लेकिन जब दुर्जनों का अंतिम समय आता है, उसके मुंह से भी राम नाम ही शब्द निकल पड़ता है, जैसे मारीच को आपने देखा होगा। मारीच के रूप में जो लोग आ रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है.

कैम्पियरगंज के भारीवैसी में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 491 करोड़ रुपये की फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सहित 621.05 करोड़ की 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 171.13 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण किया.

सरकार ने इनकी गुंडागर्दी को ठीक किया है और उसी को ठीक करने के लिए एक बार फिर से उन पर लगाम कसने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं. सपा प्रमुख के प्रस्तावित अयोध्या दौरे के संबंध में प्रहार जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जिन्होंने रामभक्तों पर गोलियां चलाई थीं, जय श्रीराम बोलने पर लाठी-डंडे चलाए थे, जो लोग हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने अयोध्याधाम को अपमानित किया था, सुविधाओं से वंचित किया था, आज उनको भी राम नाम याद आ रहा है.

उन्होंने मंच से आक्रोश जताते हुए कहा कि जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ये गुंडे और माफिया भी तब तक सीधे नहीं हो सकते, जब तक कि इनको डंडे के बल पर सीधा नहीं किया जाए. इन्हें सीधा करने का काम हमारी सरकार कर रही है.

इस दौरान उन्होंने कहा कि अराजकता दंगों और कर्फ्यू की पर्याय सपा है. माफिया इनका सगा है और जनता को इन्होंने हमेशा दगा दिया है. इन्होंने हमेशा जनता के साथ धोखा किया है, शोषण किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिर 12-13 वर्ष के उस मासूम की गलती क्या थी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पूर्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से अयोध्या से चुनाव लड़ने की दी गई चुनौती का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या तो हमारी आस्था की भूमि है लेकिन आप (अखिलेश यादव) नामांकन करिए तो मैं भी नामांकन कर लेता हूं. एक बार आमने-सामने हो ही जाए, क्यों बेकार आप चिंता कर रहे हैं, क्यों परेशान हैं? सीएम ने कहा उनकी हिम्मत नहीं है आमने-सामने लड़ने की. क्योंकि, कमजोर व्यक्ति आमने-सामने नहीं लड़ता, पीछे से वार करता है.

उन्होंने कहा कि इन कायरों की यही स्थिति है. मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिन्होंने माफिया के बल पर उत्तर प्रदेश को रौंदा हो, तबाह किया हो, नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाई हो, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाकर उन्हें असुरक्षित किया हो, अन्नदाता किसानों को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने का पाप और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग आज कैसे किस उत्तर प्रदेश में मुंह दिखाने का काम कर रहे हैं.

2027 में फिर दूर हो जाएगी गलतफहमी और अराजकता की गर्मी

सीएम योगी ने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि जिन लोगों को गलतफहमी है, जिन लोगों में गर्मी अभी से आने लग गई है कि अराजकता पैदा करके जबरन जनता का वोट हासिल कर लेंगे तो उनकी गर्मी और गलतफहमी एक बार फिर दूर हो जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन बार-बार उनको खारिज कर रही है, बार-बार उनको जवाब दे रही है. और, फिर 2027 भी उसके लिए तैयार है मैदान। लड़ना है तो आइए चुनावी मैदान तैयार है.

मुख्यमंत्री ने सपा, कांग्रेस के साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना, उन पर भी तंज कसा. कहा कि अभी हैदराबाद से एक मौलाना भी आए हुए हैं. वो भी मचल रहे हैं, इस समय बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। मैंने कहा है, ‘चिंता मत करो जिस दिन उत्तर प्रदेश का परिणाम आएगा उस परिणाम के साथ तय हो जाएगा कि हैदराबाद अब भाग्यलक्ष्मीपुरम हो गया है. उनको ये सौगात दे देंगे उस समय।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं. इनको जब भी मौका मिला तो इन्होंने प्रदेश में अराजकता फैलाई, विकास के नाम पर लूट-खसोट की.

प्रदेश में वृक्षारोपण के आच्छादन को बढ़ाने में मिली सफलता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में इस बात का उल्लेख किया कि 12 जुलाई 2026 का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण दिन है. एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के वन विभाग के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण करके एक रिकॉर्ड बनाया. पिछले साढ़े नौ वर्ष के अंदर सरकार ने 280 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न करके वृक्षारोपण के आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है.