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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी के लिए दिल्ली CM ने किया पोर्टल लॉन्च, घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया ( ETV Bharat )