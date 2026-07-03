इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी के लिए दिल्ली CM ने किया पोर्टल लॉन्च, घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
दिल्ली सरकार अगले चार वर्षों में नई ईवी नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी.
Published : July 3, 2026 at 8:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ईवी नीति को लागू करने के बाद शुक्रवार को ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च कर दिया. सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ईवी बुकलेट भी लॉन्च किया की, जिसके माध्यम से ईवी नीति की विस्तृत जानकारी लोग प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही ईवी पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर किस तरह से सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है. कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल (https://evsubsidy.delhi.gov.in) का शुभारंभ किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, आधुनिक और सतत परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. 'दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2026' स्वच्छ वायु, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में दिल्ली सरकार का एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कदम है. लगभग एक वर्ष तक विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई इस नीति में खरीद एवं स्क्रैपिंग इंसेंटिव, चरणबद्ध अनिवार्य लक्ष्य (मैंडेट), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रीसाइक्लिंग और ई-वेस्ट प्रबंधन सहित संपूर्ण ईवी इकोसिस्टम को शामिल किया गया है. यह नीति आम नागरिक को केंद्र में रखकर तैयार की गई है, जिसमें दोपहिया, तिपहिया, निजी कारों और वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं. साथ ही एन-1 और एन-2 श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta launches the Delhi EV subsidy portal— ANI (@ANI) July 3, 2026
Under Delhi’s new EV Policy, buyers of electric two-wheelers will receive a ₹30,000 subsidy, electric three-wheelers ₹50,000, and N1 category light commercial vehicles ₹1 lakh. All electric cars… pic.twitter.com/6ohAac3LCU
पूरी प्रक्रिया पेपरलेस: उन्होंने बताया कि ईवी पोर्टल के माध्यम से पात्र लाभार्थी वाहन खरीदने और आरसी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद 60 दिनों के भीतर डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल को नागरिकों के लिए सरल, तेज, पारदर्शी एवं पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, ताकि पात्र लाभार्थी घर बैठे ही सभी सेवाओं का लाभ उठा सकें. पूरी प्रक्रिया पेपरलेस, पारदर्शी और सिटीजन सेंट्रिक बनाई गई है.
ईवी पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं: पोर्टल पर नागरिकों और संस्थानों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीद प्रोत्साहन और अन्य लाभों के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी. आवेदक अपने आवेदन की प्रत्येक चरण की स्थिति रियल-टाइम में ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), मतदाता पहचान पत्र आदि सुरक्षित रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे, जबकि संस्थानों के लिए जीएसटीआईएन, पैन और बैंक विवरण अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है. यह पूरी व्यवस्था डिजिटल और पेपरलेस होगी.
दिल्ली की नई EV पॉलिसी का लाभ हर दिल्लीवासी तक पहुंचाने के लिए आज https://t.co/5XVjKg6U9j पोर्टल का शुभारंभ किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 3, 2026
अब घर बैठे EV सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों के लिए आवेदन करें, रियल-टाइम ट्रैकिंग करें और सत्यापन के बाद अधिकतम 60 दिनों में प्रोत्साहन राशि सीधे DBT के माध्यम से… pic.twitter.com/uh2v3JBtYH
एक ही मंच पर उपलब्ध होगी जानकारी: पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि आधार-सत्यापित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर, अधिकतम 60 दिनों में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा दी जाएगी. इसके अलावा पोर्टल पर दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे पात्रता, वाहन श्रेणियों के अनुसार सब्सिडी, अनुमोदित ईवी मॉडलों की सूची, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देश, एक ही मंच पर उपलब्ध होंगे. इस नीति का उद्देश्य आम नागरिक को किफायती एवं स्वच्छ परिवहन उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना है.
7 हजार करोड़ खर्च करेगी दिल्ली सरकार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अगले चार वर्षों में नई ईवी नीति के क्रियान्वयन पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी. इसके तहत खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट जैसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे पात्र इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ मिलेगा. नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपये तक और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
किए जाएंगे ईवी चार्जिंग पॉइंट विकसित: उन्होंने कहा कि पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों को आजीवन 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी, जिसमें 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक मूल्य वाली इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल हैं. स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी, 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा (एल-5) और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों का तथा 1 अप्रैल, 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा, जबकि पहले से पंजीकृत वाहन अपनी निर्धारित वैधता अवधि तक चलते रहेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस परिवर्तन को मजबूत आधार देने के लिए वर्ष 2030 तक दिल्ली में 32,000 से अधिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग पॉइंट विकसित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को पूरे शहर में सुविधाजनक और विश्वसनीय चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो सके.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली में अतिक्रमण पर 'जीरो टॉलरेंस': LG का DDA को सख्त निर्देश, अब ड्रोन से रखी जाएगी नजर
दिल्ली में अब 'स्वच्छ हवा' का महामिशन, विश्व बैंक के साथ मिलकर 8,300 करोड़ की योजना को हरी झंडी