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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी की शिकायत, चांदी की जगह गिलेट के मंगलसूत्र देने का आरोप

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई नवविवाहिताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें चांदी की जगह गिलेट का मंगलसूत्र दिया गया.

CM KANYA VIVAH YOJANA
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी की शिकायत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 12:00 PM IST

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सूरजपुर: गरीब और जरूरतमंद बेटियों के पिता को कर्ज के बोझ से बचाने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चला रखी है. योजना के तहत गरीब बेटियों के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन उठाती है. नवदंपत्ति को नया परिवार बसाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जरूरी सामान और मंगलसूत्र तक दिए जाते हैं. लेकिन अब शासन की ओर से दिए जा रहे मंगलसूत्र पर कुछ नवविवाहिताओं ने कथित रुप से सवाल खड़े कर दिए हैं. संबंधित विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी की शिकायत

एक दिवसीय प्रवास पर सूरजपुर पहुंचीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दरअसल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एमसीबी जिले के रतनपुर में 189 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया. इस दौरान शासन की ओर से नवविवाहित जोड़ों को उपहार सामग्री प्रदान की गई थी. लेकिन अब योजना में शामिल हुई कुछ विवाहिताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें दिए गए मंगलसूत्र चांदी के नहीं बल्कि गिलेट के हैं. कन्याओं के इस खुलासे के बाद जिले में हड़कंप मच गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं. विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार और विभागीय अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि गरीब परिवारों की बेटियों के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी की शिकायत (ETV Bharat)

कुछ नवविवाहिताओं ने आरोप लगाया है कि उनको गिलेट के मंगलसूत्र मिले हैं. हमने जांच के आदेश दिए हैं. अगर कहीं कोई कमी या गड़बड़ी मिलेगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है: लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

विपक्ष बदनाम करने की रच रहा साजिश-मंत्री

आरोपों पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अगर मंगलसूत्र वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सुशासन और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है. मामले की जांच के लिए अपर कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं, जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई निश्चित होगी. वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह सरकार को बदनाम करने का प्रयास करता रहता है. उन्होंने कहा कि सरकार हर योजना में पारदर्शिता के साथ काम कर रही है.

आपको बता दें कि कथित रूप से जिनको चांदी की जगह गिलेट के मंगलसूत्र मिलने की बात कही जा रही है, उन्होने मीडिया के सामने आकर अभी तक बयान नहीं दिया है.

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