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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी की शिकायत, चांदी की जगह गिलेट के मंगलसूत्र देने का आरोप

सूरजपुर: गरीब और जरूरतमंद बेटियों के पिता को कर्ज के बोझ से बचाने के लिए शासन ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चला रखी है. योजना के तहत गरीब बेटियों के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन उठाती है. नवदंपत्ति को नया परिवार बसाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जरूरी सामान और मंगलसूत्र तक दिए जाते हैं. लेकिन अब शासन की ओर से दिए जा रहे मंगलसूत्र पर कुछ नवविवाहिताओं ने कथित रुप से सवाल खड़े कर दिए हैं. संबंधित विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गड़बड़ी की शिकायत

एक दिवसीय प्रवास पर सूरजपुर पहुंचीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दरअसल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एमसीबी जिले के रतनपुर में 189 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया. इस दौरान शासन की ओर से नवविवाहित जोड़ों को उपहार सामग्री प्रदान की गई थी. लेकिन अब योजना में शामिल हुई कुछ विवाहिताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें दिए गए मंगलसूत्र चांदी के नहीं बल्कि गिलेट के हैं. कन्याओं के इस खुलासे के बाद जिले में हड़कंप मच गया है. महिला एवं बाल विकास विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं. विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर सरकार और विभागीय अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि गरीब परिवारों की बेटियों के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए.