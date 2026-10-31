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रतलाम में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का रियलटी चेक, आमजन के साथ अधिकारी भी गायब

रतलाम में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का रियलटी चेक ( Etv Bharat )

रतलाम : प्रत्येक शुक्रवार को आम जनता की समस्याओं और उनके निराकरण के लिए प्रशासन द्वारा जनता के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शिविर लगाया जाता है. लेकिन रतलाम शहर में आयोजित हुए जन्म विश्वास कार्यक्रम में आम जनता ही नदारत रही. सुबह 11:00 बजे कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जनविश्वास अभियान शुरू हुआ था. तमाम प्रचार प्रसार के बाद भी आम जनता इस शिविर में कम संख्या में ही पहुंची.

दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट (Etv Bharat) गिने-चुने लोग पहुंचे, अधिकारी-कर्मचारी भी हुए गायब वहीं, मुख्यमंत्री जन विश्वास का यह शिविर शाम 4:00 तक आयोजित होना था, जिसमें तमाम विभागों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई थी. लेकिन कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के फील्ड के दौरे पर निकलते ही दो-तीन विभागों को छोड़कर शेष विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने बोरिया-बिस्तर समेट कर गायब हो गए. वहीं, दिन भर में गिने चुने लोग ही मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम में अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंचे थे.