रतलाम में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का रियलटी चेक, आमजन के साथ अधिकारी भी गायब
मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में जनता का कितना विश्वास? शिविर में लोग आते नहीं, कलेक्टर के जाते ही गायब हो गए अधिकारी-कर्मचारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:04 AM IST
रतलाम : प्रत्येक शुक्रवार को आम जनता की समस्याओं और उनके निराकरण के लिए प्रशासन द्वारा जनता के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शिविर लगाया जाता है. लेकिन रतलाम शहर में आयोजित हुए जन्म विश्वास कार्यक्रम में आम जनता ही नदारत रही. सुबह 11:00 बजे कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जनविश्वास अभियान शुरू हुआ था. तमाम प्रचार प्रसार के बाद भी आम जनता इस शिविर में कम संख्या में ही पहुंची.
गिने-चुने लोग पहुंचे, अधिकारी-कर्मचारी भी हुए गायब
वहीं, मुख्यमंत्री जन विश्वास का यह शिविर शाम 4:00 तक आयोजित होना था, जिसमें तमाम विभागों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई थी. लेकिन कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के फील्ड के दौरे पर निकलते ही दो-तीन विभागों को छोड़कर शेष विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने बोरिया-बिस्तर समेट कर गायब हो गए. वहीं, दिन भर में गिने चुने लोग ही मुख्यमंत्री जन विश्वास कार्यक्रम में अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंचे थे.
बिजली, स्वास्थ्य, नगर निगम और महिला बाल विकास के अलावा बाकी गायब
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता से सीधे संवाद, उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण और प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड में उतारने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत की गई थी. लेकिन अब प्रचार प्रसार के अभाव में इन जनविश्वास शिविरों में आम जनता ही नहीं पहुंच रही है. जनविश्वास कार्यक्रम के शुभारंभ, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के संबोधन के अलावा इस पूरे अभियान का मखौल उड़ाया जा रहा है.
कलेक्टर के निकलते ही समेटा बोरिया-बिस्तर
रतलाम में शुक्रवार को नगर निगम परिसर में आयोजित हुए जान विश्वास अभियान में महापौर प्रहलाद पटेल, कलेक्टर अजय कटेसरिया, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे. कार्यक्रम की शुरुआत के बाद शिविर में पहुंचे कुछ लोगों की समस्याओं की सुनवाई भी हुई. लेकिन कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के वहां से निकलते ही अधिकांश विभागों ने अपने बैनर पोस्टर समेट लिए और शिविर से गायब हो गए.
रतलाम में जन विश्वास अभियान का रियलिटी चेक
दोपहर 1:30 बजे जब इस शिविर का रियलिटी चेक किया गया तो ना तो इस शिविर में जनता थी और ना ही उन्हें सुनने या समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. नगर निगम, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, उद्योग और बिजली विभाग के कर्मचारियों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं था. जबकि जनविश्वास अभियान काशी वीर शाम 4:00 बजे तक लगा था, जिसमें आम जनता पहुंच कर अपनी समस्या का निराकरण करवा सकती थी.
नगर निगम कमिश्नर अनिल भाना से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, '' नगर निगम के कर्मचारी निर्धारित समय के दौरान शिविर में मौजूद रहे हैं. शेष विभागों की उपस्थिति के बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते.''
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बहरहाल मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शिविर में आम लोगों के नहीं पहुंचने और कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों के जाने के बाद अधिकांश विभागों के गायब हो जाने से इस अति महत्वपूर्ण अभियान को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है.