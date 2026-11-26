सीएम जनदर्शन योजना: मछली कारोबारियों ने मांगी मदद, बिना नोटिस दुकानें तोड़ने का लगाया आरोप
शिकायत करने आए दुकानदारों का कहना है कि वो पिछले 100 सालों से वहां पर कारोबार कर रहे हैं. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 4:58 PM IST
रायपुर: लंबे समय के बाद फिर एक बार रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ. सीएम जनदर्शन में राजनादगांव के गोल बाजार में मछली और मटन-चिकन की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने सीएम से मदद मांगी है. कारोबारियों का कहना है कि 23 नवंबर को बिना किसी नोटिस और सूचना के नगर निगम के द्वारा उनके दुकानों को तोड़ दिया गया. जिसके चलते उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है.
दुकानदारों ने मांगी सीएम से मदद
मछली दुकान लगाने वाले दुकानदारों का कहना है, "लगभग 100 साल से ढीमर जाति के लोग यहां पर मछली का व्यवसाय कर रहे हैं. जिसमें लगभग 120 दुकानें हैं. इन दुकानों में मछली की दुकान और चिकन-मटन की दुकान भी शामिल है. बिना किसी सूचना के नगर निगम के द्वारा उनकी दुकानों को 23 नवंबर की देर रात तोड़ दिया गया. जिसकी वजह से मछली का व्यवसाय करने वाले दुकानदार परेशान हैं. दुकानदारों को दूसरी जगह दुकान भी नहीं दिया गया. ऐसे में मछली का व्यवसाय करने वाले दुकानदार चाहते हैं कि उनको न्याय मिले.''
सीएम जनदर्शन में मांगी मदद
सीएम से मदद की गुहार लगाने वाले करीब 25 दुकानदारों का कहना है कि सीएम की ओर से उनको मदद मिलेगी ऐसी उम्मीद है. दुकानदारों का कहना है कि अगर दूसरी जगह पर उनको स्थापित किया जाता है तो भी ठीक है. कारोबारियों का कहना है कि वो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं. इससे उनका रोजी रोजगार चलता है. अगर एक से दो दिन भी कारोबार बंद हो जाएगा तो उनके बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हो जाएंगे. दुकानदारों का कहना है कि वो पूर्व में मदद मांगने महापौर के पास भी गए थे लेकिन कोई भी समाधान वहां से नहीं निकला.