ETV Bharat / state

सीएम जनदर्शन योजना: मछली कारोबारियों ने मांगी मदद, बिना नोटिस दुकानें तोड़ने का लगाया आरोप

मछली कारोबारियों ने मांगी मदद ( ETV Bharat )

रायपुर: लंबे समय के बाद फिर एक बार रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार को जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ. सीएम जनदर्शन में राजनादगांव के गोल बाजार में मछली और मटन-चिकन की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने सीएम से मदद मांगी है. कारोबारियों का कहना है कि 23 नवंबर को बिना किसी नोटिस और सूचना के नगर निगम के द्वारा उनके दुकानों को तोड़ दिया गया. जिसके चलते उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है.





दुकानदारों ने मांगी सीएम से मदद मछली दुकान लगाने वाले दुकानदारों का कहना है, "लगभग 100 साल से ढीमर जाति के लोग यहां पर मछली का व्यवसाय कर रहे हैं. जिसमें लगभग 120 दुकानें हैं. इन दुकानों में मछली की दुकान और चिकन-मटन की दुकान भी शामिल है. बिना किसी सूचना के नगर निगम के द्वारा उनकी दुकानों को 23 नवंबर की देर रात तोड़ दिया गया. जिसकी वजह से मछली का व्यवसाय करने वाले दुकानदार परेशान हैं. दुकानदारों को दूसरी जगह दुकान भी नहीं दिया गया. ऐसे में मछली का व्यवसाय करने वाले दुकानदार चाहते हैं कि उनको न्याय मिले.''