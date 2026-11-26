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सीएम जनदर्शन में पहुंचे 2000 लोग, 3 घंटे तक सीएम ने सुनी आम जनता की शिकायतें

सीएम जनदर्शन ( ETV Bharat )

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिविल लाइन आवास पर आज जनदर्शन के तहत आम लोगों की शिकायतें सुनी. जनदर्शन कार्यक्रम के लिए समय दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक के लिए रखा गया था. बावजूद इसके प्रदेश भर के अलग-अलग जिले और गांव से लोग सुबह 9:00 बजे ही मुख्यमंत्री निवास के बाहर लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. 3 घंटे के इस जनदर्शन कार्यक्रम में लगभग 2000 से अधिक लोग अपनी अलग-अलग तरह की समस्या और फरियाद लेकर पहुंचे थे.



सीएम जनदर्शन में पहुंचे 2 हजार लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और विभिन्न तरह की उनकी समस्याएं हैं. कुछ आर्थिक मुद्दों से जुड़ी समस्याएं लेकर भी यहां पहुंचे हैं. कुछ निर्माण कार्य से संबंधित दिक्कतों को बताने आए हैं. किसी का भूमि से संबंधित विवाद है तो किसी को इलाज में मदद की जरूरत है. कुछ दिव्यांग लोग भी हैं जो मदद की आस में आए हैं. हम सभी की बातें सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्यायों का समाधान निकाला जा सके.''