ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में तेजी से घट रही गौ सेवकों की संख्या, सीएम जनदर्शन में पहुंचा प्रशिक्षित गौ सेवक संघ, तय मानदेय देने की मांग

रायपुर: एक वक्त था जब प्रदेश के अलग-अलग जिलों और गांव में प्रशिक्षित गौ सेवक की संख्या लगभग 8 हजार हुआ करती थी, जो आज घटकर महज 3 हजार पर पहुंच गई है. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से गौ सेवक संघ के लोग भी गुरुवार को आयोजित इस जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे.

गौ सेवकों का कहना था कि मुख्यमंत्री के जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर उन्हें निश्चित मानदेय दिए जाने और पशु चिकित्सा विभाग में नियमित किए जाने की मांग की. इसी उम्मीद और आशा के साथ प्रदेश के प्रशिक्षित गौ सेवक पहुंचे थे कि उनकी मांगों पर सरकार जरूर भविष्य में विचार करेगी. गौ सेवकों का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव और शिक्षा विभाग में काम करने वाले लोगों को एक निश्चित मानदेय दिया जाता है. ठीक उसी तरह का मानदेय हमें भी मिलना चाहिए.

प्रदेश के प्रशिक्षित गौ सेवकों ने बताया, "मुख्यमंत्री अजीत जोगी के शासनकाल से प्रदेश में प्रशिक्षित गौ सेवक के रुप में वो काम कर रहे हैं. उन्हें केवल पशुओं के टीकाकरण का ही कुछ रुपया मिलता है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित मानदेय गौ सेवकों के लिए तय नहीं किया गया है. उनका कहना है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायत सचिवों को मानदेय मिलता है, ठीक उसी तरह का मानदेय उनको भी मिलना चाहिए. इसी मांग को लेकर आज अलग-अलग गांव के गौ सेवक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे थे, ताकि यहां आकर मुख्यमंत्री से सीधे बात कर सकें और हमारी फरियाद मुख्यमंत्री जी सुने."

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधाम योजना

गौ सेवकों ने बताया "आज लोग गायों को खुला छोड़ देते हैं और गाय सड़कों पर भटकते रहते हैं. ऐसे में गायों की उचित देखभाल नहीं हो पाती. प्रदेश सरकार ने गोधाम योजना शुरुआत करने की बात कही थी. लेकिन वह भी आज तक शुरू नहीं हो पाई है. जिसके कारण पशुओं की देखरेख नहीं हो रही है. प्रदेश में आज की स्थिति में लगभग 3 हजार प्रशिक्षित गौ सेवक हैं जो गायों की अच्छी तरह से देखभाल और रख रखाव कर सकते हैं. लेकिन सरकार के द्वारा प्रशिक्षित गौ सेवकों के लिए कोई निश्चित मानदेय तय नहीं किया गया है. महंगाई के इस दौर में गौ सेवकों को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है. इन प्रशिक्षित गौ सेवकों को काम करते हुए लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं. लेकिन इनका एक निश्चित मानदेय सरकार के द्वारा अब तक तय नहीं किया गया है.''