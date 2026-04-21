पचपदरा रिफाइनरी: सीएम ने किया निरीक्षण, मंत्री जोगाराम बोले, 'नुकसान छोटे हिस्से में, तय समय पर शुरू होगा उत्पादन'
जोगाराम पटेल ने बताया कि रिफाइनरी का लोकार्पण तकनीकी कारणों के चलते टाला गया.
Published : April 21, 2026 at 8:09 PM IST
बालोतरा: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पचपदरा रिफाइनरी का दौरा किया. सीएम का हेलीकॉप्टर रिफाइनरी के अंदर बने हेलीपैड पर लैंड हुआ. उन्होंने रिफाइनरी में लगी आग को लेकर अधिकारियों के साथ दो-ढाई घंटे तक बैठक करके चर्चा कर फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा–निर्देश दिए. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि रिफाइनरी में लीकेज से हुआ नुकसान केवल एक सीमित हिस्से तक ही रहा. रिफाइनरी से व्यावसायिक उत्पादन तय समय में शुरू होने की संभावना है. सीएम के पचपदरा दौरे के दौरान केबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यमंत्री केके विश्नोई के अलावा मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास भी मौजूद रहे.
तकनीकी कारणों से टला लोकार्पण: सीएम के साथ पहुंचे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पचपदरा रिफाइनरी का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण होना था. लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 1:55 बजे रिफाइनरी परिसर में लीकेज की समस्या सामने आई थी. घटना की जानकारी मिलते ही तकनीकी अधिकारियों और एचपीसीएल की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज एक घंटे के भीतर, लगभग 2:45 बजे तक स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया. अधिकारियों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया से एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
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सीएम ने की प्रशंसा: उन्होंने बताया कि घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं आज रिफाइनरी पहुंचे और अंदर जाकर तकनीकी व्यवस्थाओं व बाहरी सुरक्षा इंतजामों का गहन निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कंट्रोल रूम में तैनात अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों से संवाद कर उनकी कार्यक्षमता की सराहना की. साथ ही, आपात स्थिति में मुस्तैदी से काम करने वाली महिला अधिकारियों के साहस और समर्पण की भी विशेष प्रशंसा की.
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'सीमित हिस्से में हुआ नुकसान': मंत्री पटेल ने बताया कि रिफाइनरी एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है और लीकेज से हुआ नुकसान केवल एक सीमित हिस्से तक ही सीमित रहा. उन्होंने कहा कि लीकेज के वास्तविक कारणों की गहन जांच के लिए अन्य रिफाइनरियों से विशेषज्ञों और बड़ी तकनीकी टीमों को बुलाया जा रहा है, ताकि समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके.
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'तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा उत्पादन': उन्होंने भरोसा दिलाया कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही रिफाइनरी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कमर्शियल उत्पादन शुरू कर देगी. साथ ही प्रशासन और तकनीकी टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह रिफाइनरी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी.