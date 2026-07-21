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गढ़वा में खोली गई तीन कृषक पाठशाला, 21 गांव के किसान होंगे लाभान्वित

कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गढ़वा में कृषि गतिविधियों की जानकारी ली.

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आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
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गढ़वा: जिले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने तीन कृषक पाठशाला खोली है. गढ़वा जिले में 21 गांवों को कृषि विलेज बनाने से यहां के किसान सीधे लाभान्वित होंगे. सीएम हेमंत सोरेन ने खुद गढ़वा जिले के भवनाथपुर की समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली जानकारी, साथ ही उन्होंने बनसानी फार्म की सराहना भी की.

किसानों ने की 84 टन तरबूज की खेती

दरअसल, यहां के किसानों ने इस साल 84 टन तरबूज की खेती करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है. इस पाठशाला में कई और प्रकार की सब्जी और फलों की खेती की जा रही है. साथ ही किसान मशरूम की खेती का भी प्रशिक्षण लेंगे.

गढ़वा में खोली गई कृषक पाठशाला (Etv Bharat)

रांची में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत बनसानी (कछरवा) स्थित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉ. प्रदीप कुमार सैनी से सीधे बातचीत कर कृषि गतिविधियों की जानकारी ली.

सीएम ने कृषि पाठशाला में संचालित खेती, नर्सरी और बागवानी कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की तथा उत्पादन और किसानों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में जानकारी हासिल की.

कृषि पाठशाला में आधुनिक तरीके से खेती

वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर डॉ. प्रदीप कुमार सैनी ने मुख्यमंत्री को बताया कि कृषि पाठशाला के 25 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से खेती की जा रही है. वर्तमान में शिमला मिर्च, गोभी, बैंगन, लौकी एवं भिंडी की नर्सरी तैयार की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष यहां 84 टन तरबूज का उत्पादन हुआ है, जिसे कोलकाता सहित अन्य बाजारों में भेजा गया है. इससे स्थानीय किसानों को आधुनिक खेती के प्रति प्रेरणा मिली है.

हर तरह की फसलों का उत्पादन

डॉ. सैनी ने बताया कि लगभग 5 एकड़ में बैंगन, एक से ढाई एकड़ में शिमला मिर्च, एक एकड़ में गोभी तथा एक-एकड़ में लौकी और भिंडी की खेती की तैयारी चल रही है. वहीं करीब साढ़े सात एकड़ क्षेत्र में आम, नींबू, संतरा, कटहल, अमरूद और आंवला के फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिनका नियमित रखरखाव किया जा रहा है.

आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से बातचीत कर उन्हें काफी खुशी हुई. सीएम ने कृषि पाठशाला की गतिविधियों, उत्पादन क्षमता और किसानों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी लेकर बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया. प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि कृषि पाठशाला का उद्देश्य आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग करना है.

कमाई के साथ सीख रहे हैं खेती के गुर: किसान

इस क़ृषि पाठशाला के आसपास 7 गांव सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं. इन सात गांव के किसानों को खेती करने के लिए प्रशिक्षण के अलावा सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी तरह की योजनाएं भी दी जा रही है. किसान कहते हैं कि यहां हम काम भी कर रहे हैं और खेती के गुर भी सीख रहे हैं. हम लोग इस योजना से बेहद खुश हैं.

इस संबंध में डीसी ने कहा कि हमारे यहां तीन कृषि पाठशाला है. मुख्यमंत्री ने बनसानी क़ृषि पाठशाला का जायजा लिया है, किसानों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, यहां की पैदावार भी अच्छी है, यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है.

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