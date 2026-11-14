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औरैया में 3.71 करोड़ से बने सैनिक कल्याण कार्यालय और विश्रामगृह का सीएम ने किया लोकार्पण

सैनिक कल्याण कार्यालय और विश्रामगृह का सीएम ने किया लोकार्पण ( Photo credit: ETV Bharat )

औरैया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान, प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय और विश्रामगृहों का वर्चुअल लोकार्पण किया. इस कार्यक्रम का प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी बृजेश कुमार की उपस्थिति में किया गया.

लोक निर्माण विभाग द्वार निर्मित इस परिसर में कार्यालय भवन और विश्रामगृह के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. शनिवार को मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किए जाने के साथ ही यह भवन जिले के सैनिक कल्याण विभाग की आधारभूत सुविधाओं में शामिल हो गया.