औरैया में 3.71 करोड़ से बने सैनिक कल्याण कार्यालय और विश्रामगृह का सीएम ने किया लोकार्पण
प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय और विश्रामगृहों का वर्चुअल लोकार्पण
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:37 PM IST
औरैया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान, प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय और विश्रामगृहों का वर्चुअल लोकार्पण किया. इस कार्यक्रम का प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी बृजेश कुमार की उपस्थिति में किया गया.
लोक निर्माण विभाग द्वार निर्मित इस परिसर में कार्यालय भवन और विश्रामगृह के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. शनिवार को मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किए जाने के साथ ही यह भवन जिले के सैनिक कल्याण विभाग की आधारभूत सुविधाओं में शामिल हो गया.
मुख्यमंत्री ने औरैया के अलावा अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र में भी नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया. इन आठ जनपदों में कार्यालय भवनों और विश्रामगृहों के निर्माण पर कुल 2745.23 लाख रुपये यानी करीब 27.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
नए भवनों से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को विभागीय कार्यों के निस्तारण, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. इससे सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग की व्यवस्थाओं को भी मजबूती मिलेगी.
इस मौके पर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि देश की सुरक्षा और सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है. उनके सम्मान और सुविधाओं के लिए बेहतर आधारभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है.
कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अमर सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पवन तिवारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, पूर्व सैनिक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
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