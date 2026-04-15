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CM Awas Yojana: यूपी के इन 4 जिलों के 19000 परिवार हुए घर वाले, जानिए कैसे पूरा हुआ सपना

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, मुख्यमंत्री आवास योजना के तेहत ‘हर सिर पर छत’ के संकल्प को धरातल पर उतारने में जुटी है. मुख्यमंत्री आवास योजना उन गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे. गोरखपुर मंडल के चार जिलों, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और महराजगंज में अब तक 19,000 से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत घर मिल चुका है, जिनमें से 17,000 से अधिक परिवारों ने गृह प्रवेश कर ली है.



19,000 परिवारों को मिला घर: इन आवासों पर सरकार ने 219 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, इसमें दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों और मुसहर जैसे विशेष पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता दी जा रही है. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को न केवल आवास निर्माण के लिए धनराशि दी जा रही है, बल्कि उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए भी 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. साथ ही सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन भी दी जा रही है.





68000 लोग छत की उम्मीद में: गोरखपुर के मंडलायुक्त अनिल ढींगरा के अनुसार, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में हर जरूरतमंद को पीएम आवास योजना या सीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तेहत, 68000 लोग छत पाने की उम्मीद में बैठे है.





मुख्यमंत्री आवास योजना बड़ा सहारा: मंडलायुक्त अनिल ढींगरा कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना उन वर्गों के लिए बड़ा सहारा बनी है, जो किसी तकनीकी कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ नहीं ले पाए थे, सरकार ने राज्य के प्रत्येक निराश्रित और पात्र परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं. जिसकी वजह से गोरखपुर मंडल में बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं.



