CM Awas Yojana: यूपी के इन 4 जिलों के 19000 परिवार हुए घर वाले, जानिए कैसे पूरा हुआ सपना
सीएम आवास योजना से मिला हजारों परिवारों को लाभ, 219 करोड़ खर्च कर चुकी योगी सरकार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 1:57 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, मुख्यमंत्री आवास योजना के तेहत ‘हर सिर पर छत’ के संकल्प को धरातल पर उतारने में जुटी है. मुख्यमंत्री आवास योजना उन गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने से वंचित रह गए थे. गोरखपुर मंडल के चार जिलों, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया और महराजगंज में अब तक 19,000 से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत घर मिल चुका है, जिनमें से 17,000 से अधिक परिवारों ने गृह प्रवेश कर ली है.
19,000 परिवारों को मिला घर: इन आवासों पर सरकार ने 219 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, इसमें दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों और मुसहर जैसे विशेष पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता दी जा रही है. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को न केवल आवास निर्माण के लिए धनराशि दी जा रही है, बल्कि उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए भी 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. साथ ही सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन और उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन भी दी जा रही है.
68000 लोग छत की उम्मीद में: गोरखपुर के मंडलायुक्त अनिल ढींगरा के अनुसार, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में हर जरूरतमंद को पीएम आवास योजना या सीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तेहत, 68000 लोग छत पाने की उम्मीद में बैठे है.
मुख्यमंत्री आवास योजना बड़ा सहारा: मंडलायुक्त अनिल ढींगरा कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना उन वर्गों के लिए बड़ा सहारा बनी है, जो किसी तकनीकी कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ नहीं ले पाए थे, सरकार ने राज्य के प्रत्येक निराश्रित और पात्र परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं. जिसकी वजह से गोरखपुर मंडल में बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं.
लाभार्थी सुकून से जीवन यापन कर रहे हैं: योगी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को न केवल आवास निर्माण के लिए धनराशि दी जा रही है, बल्कि उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं. इस योजना की लाभार्थी पिपराइच ब्लॉक की सलमा खातून कहती हैं, उन्हें जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला तो वह बहुत निराशा हुई. हालांकि, उनका आवेदन स्वीकृत हुआ था, लेकिन भवन की संख्या के हिसाब से आवेदक जाते हैं, इस लिए उनका नाम कट गया, ऐसे में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनका चयन कर उन्हें पक्की छत मुहैया कराई गई है, जिससे वह अपने परिवार बच्चों के साथ सुकून से जीवन यापन कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि मेहनत मजदूरी से पेट तो भर जाता है, लेकिन एक कमरे का छत भी बनाना बहुत मुश्किल था, इस योजना से उन्हें लाभ पहुंचा और वह खुश हैं, कुछ ऐसी ही दास्तां पोखारभिंडा सरदार नगर ब्लॉक की अमरावती देवी ने भी बयां किया. उन्होंने कहा कि हम पति-पत्नी तो किसी तरह जीवन गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन बच्चों का जीवन बड़ा दुख में हो गया था. भले ही वह गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जब धूप, बारिश, हवा चलती थी, तो उनके बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान होते थे, अब मुख्यमंत्री आवास योजना से उन्हें छत मिला है, तो ऐसा लगता है कि अब उनके बच्चे पढ़ाई कर अपना अच्छा भविष्य बना लेंगे.
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