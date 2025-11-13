ETV Bharat / state

रायपुर के CM हाउस में जनदर्शन, 915 आवेदन मिले, अनुकंपा नियुक्ति, बिजली बिल कम करने, सड़क निर्माण जैसी मांगें

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुए जनदर्शन में 915 आवेदन प्राप्त हुए. इसमें अधिकांश आवेदन स्वेच्छानुदान और आर्थिक सहायता राशि के थे.

रायपुर के CM हाउस में जनदर्शन, 915 आवेदन मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 9:05 PM IST

रायपुर: गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया. कुछ महीनों से यह कार्यक्रम स्थगित था, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया गया है. कार्यक्रम का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तय था, लेकिन भारी भीड़ की वजह से यह 4:30 बजे तक चला. कार्यक्रम में कुल 915 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से ज़्यादातर आवेदन स्वेच्छानुदान और आर्थिक सहायता से जुड़े थे. इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति, निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास, और स्मार्ट मीटर की शिकायतों से जुड़े आवेदन भी आए.

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुए जनदर्शन में 915 आवेदन प्राप्त हुए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्मार्ट मीटर से बढ़ा बिजली बिल, लोगों की शिकायत: एक आवेदक ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली बिल 300 रुपये से बढ़कर 800–1500 रुपये तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि घर में केवल दो बल्ब, एक ट्यूबलाइट और एक टीवी चलता है, फिर भी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है. आवेदक ने मुख्यमंत्री से इस पर कार्रवाई की मांग की.

अनुकंपा नियुक्ति, बिजली बिल कम करने, सड़क निर्माण जैसी मांगें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क निर्माण में अड़चन, ग्रामीण परेशान: एक अन्य आवेदक ने बताया कि उनके गांव की सड़क अधूरी पड़ी है. गांव का एक किसान सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है, जिससे सड़क निर्माण का काम रुक गया है. ग्रामीण पिछले 5 सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं. यह सड़क लगभग 6000 लोगों की आवाजाही का रास्ता है.

9 साल से अनुकंपा नियुक्ति की मांग: दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के प्रतिनिधि भी जनदर्शन में पहुंचे. उन्होंने बताया कि वे 9 साल से अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. इस बार मुख्यमंत्री ने उन्हें चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति देने का आश्वासन दिया है. प्रदेश में लगभग 1235 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने की उम्मीद जताई गई है.

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिव्यांग खिलाड़ी ने रोजगार की मांग रखी: एक दिव्यांग खिलाड़ी ने बताया कि मैं खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी से भी मिल चुका हूं. उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में रोजगार चाहता हूं. खिलाड़ी को शहीद राजीव पांडे अवार्ड (2018-19) मिला है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने और रोजगार देने की मांग की. कहा कि दिव्यांगों को सिर्फ 500 रुपये पेंशन मिलती है, जो बहुत कम है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुनी परेशानियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री बोले, जनता से सीधा संवाद जरूरी: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि लंबे समय बाद जनदर्शन कार्यक्रम हो रहा है. पहले सुशासन तिहार के माध्यम से जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचे थे और 40 लाख आवेदन मिले थे, जिनका निराकरण एक महीने में किया गया. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस जनदर्शन में भी कई समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया.

दिव्यांगों को सहायता भी मिली: जनदर्शन कार्यक्रम में चार दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, दो लोगों को वॉकर, एक रणजी खिलाड़ी को 90 हजार रुपये का चेक, और पांच लोगों को हियरिंग मशीन दी गई.

