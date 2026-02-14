ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सख्त निर्देश, हाथियों के हमले से ना हो किसी व्यक्ति की मौत

रांची: हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में हाथियों के झुंड द्वारा सात लोगों को मारे जाने की घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है. शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कांके रोड स्थित सरकारी आवास पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, पीसीसीएफ (हॉफ) संजीव कुमार, पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) रवि रंजन, सीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) एसआर नाटेश, आरसीएफ हजारीबाग आरएन मिश्रा, आरसीएफ बोकारो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.



बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जंगली हाथियों के हमलों को हर हाल में रोकने और आम जनमानस की जान-माल की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि हाथियों के हमले से एक भी इंसान की मृत्यु न हो, यह वन विभाग सुनिश्चित करे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे प्रभावित क्षेत्र जहां हाथियों द्वारा लगातार जान-माल की क्षति पहुंचाई जा रही, वहां बचाव एवं सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं.

हाथियों के हमले से मौत पर सीएम चिंतित

हाथियों के बढ़ते हमले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में हाथियों के हमलों से बड़ी संख्या में लोगों के मौत की सूचना प्राप्त हुई है. राज्य के रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, दुमका आदि जिला में हाथियों के हमलों से पिछले कुछ महीनों में लगभग 27 लोगों की मौत हुई है, यह गंभीर विषय है. सीएम ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में हाथियों द्वारा जान-माल की हानि पहुंचाई जा रही है, उन क्षेत्रों के ग्रामीणों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण देकर एलीफेंट रेस्क्यू टीम तैयार की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से हाथी के विचलन को रोकने के लिए तमाम उपाय किए जाएं. ग्रामीणों को मशाल जलाने के लिए डीजल और किरासन तेल, पुराने टायर, टॉर्च, सोलर सायरन इत्यादि उपलब्ध कराए जाएं, ताकि ग्रामीणों को हाथी भगाने में सहूलियत हो सके. वन विभाग प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान और सुरक्षा के जरूरी उपाय करें. साथ ही सीएम ने घटना के 12 दिन के भीतर पीड़ित परिवार को मुआवजा की पूरी राशि दिलाने की बात कही.



मुख्यमंत्री ने हाथियों से हुए जानमाल की रिपोर्ट तलब की