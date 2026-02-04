ETV Bharat / state

चिरमिरी टू नागपुर रेलवे लाइन और रेयर अर्थ मिनिरल्स को लेकर सीएम ने की बड़ी बैठक

महानदी भवन में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक आयोजित हुई. बैठक में सीएम और वित्त मंत्री हुए शामिल

MAHANADI BHAWAN
खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक हुई. बैठक में सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है. प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स सहित कई अनेक खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध है. राज्य में चल रही सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन किया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

विष्णु देव साय ने कहा, खनिजों के अवैध परिवहन एवं उत्खनन पर विशेष टॉस्क फोर्स के माध्यम से की जा रही निगरानी को और प्रभावी बनाना जाएगा. इसके लिए आईटी एवं ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा. तकनीक के द्वारा अवैध गतिविधियों पर बेहतर एवं सतत निगरानी की जाएगी.

MAHANADI BHAWAN
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय एवं कार्यो के प्रगति की निगरानी के विषय में जानकारी ली. सीएम साय ने कार्यो के गुणवत्ता एवं परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई की स्थापना के माध्यम से डीएमएफ कार्यों की बेहतर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए.

चिरमिरी-नागपुर रेलवे लाइन

बैठक में परिवहन नेटवर्क (रेलमार्ग) के अंतर्गत चिरमिरी-नागपुर रेल्वे लाइन के लिए कुल 328 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ रेल्वे कॉरीडोर निर्माण हेतु, 1-ईस्ट कॉरीडोर एवं 3-ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर के लिए राशि रूपये 60.10 करोड़ एवं क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया. बैठक में खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी) को एनएमडीसी-सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड (एनसीएल) संयुक्त उपक्रम में सीएमडीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु 112.70 करोड़, सीएमडीसी को विभागीय कार्य हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 10 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया.

खनिज ब्लॉकों की नीलामी पर अहम चर्चा

अहम बैठक में संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के अंतर्गत खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनिज ऑनलाइन 2.0 के भुगतान, भौमिकी के अंतर्गत सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं विभिन्न परियोजनाओं के भुगतान एवं बाह्य स्त्रोतों से विभिन्न तकनीकी कार्यों के संपादन, मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध परिवहन निगरानी हेतु आईटी एवं ड्रोन तकनीक से नियंत्रण, जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत डीएमएफ से संबंधित कार्यों की निगरानी हेतु, केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (सीपीएमयू) सहित विभागीय कार्य हेतु 138.17 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया.

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक संपन्न

बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव वित्त मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव खनिज साधन विभाग पी दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल मौजूद रहे.

