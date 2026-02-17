ETV Bharat / state

हम रोज 100-150 घुसपैठियों को भगाते हैं, असम में 36% बांग्लादेशी- हिमंता बिस्वा सरमा

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा. ( Photo Credit: ETV Bharat )