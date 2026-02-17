हम रोज 100-150 घुसपैठियों को भगाते हैं, असम में 36% बांग्लादेशी- हिमंता बिस्वा सरमा
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम के हालात बेहद नाजुक हैं. वहां की डेमोग्राफी बदल चुकी है.
मिर्जापुर: 'असम में पिछले 5 साल में हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों से 50 हजार एकड़ जमीन खाली कराई है. अगले 5 साल में 1.5 लाख एकड़ जमीन खाली कराऊंगा. हम रोजाना 100-150 घुसपैठियों को भगाते हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि असम में 10 लाख एकड़ जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा है.' सोमवार को विंध्याचल धाम में दर्शन करने पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह बातें कहीं.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम के हालात बेहद नाजुक हैं. वहां की डेमोग्राफी बदल चुकी है. अभी वहां मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत पहुंच गई है. इनमें से 3-4 प्रतिशत मुस्लिम तो भारत के हैं, लेकिन बाकी 36 प्रतिशत बांग्लादेशी हैं, जो कांग्रेस के समय में असम पहुंचे और वहीं पर बस गए हैं. हमने अभियान चलाया है, लेकिन सबको साथ देना होगा.
राहुल गांधी को इलाज की जरूरत: उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिमागी बीमार हैं. उनकी हालत ठीक नहीं है. उनको अच्छा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को राहुल गांधी पढ़ सकते हैं क्या? अगर कोई आसपास न रहे तो वह पढ़ भी नहीं सकते, ऐसे में उनकी क्या बात की जाए.
महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं के रक्षक थे. टीपू सुल्तान हिंदुओ का भक्षक था. इनकी तुलना कैसे की जा सकती है. जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है.
मां विंध्यवासिनी का किया दर्शन: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सोमवार को मिर्जापुर स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे. उन्होंने विधि विधान से मां का दर्शन पूजन किया. स्थानीय विधायक रत्नाकर मिश्रा और जिलाधिकारी ने उन्हें मां विंध्यवासिनी का चित्र देकर सम्मानित किया.
