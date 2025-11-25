ETV Bharat / state

शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस समारोह में शिरकत करेंगे सीएम हेमंत, डीसी-एसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

रामगढ़ः दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पिता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा सोबरन सोरेन का 68वां शहादत दिवस रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के बरलंगा लुकैयाटांड़ में 27 नवंबर को मनाया जाएगा. प्रत्येक वर्ष शहादत दिवस पर नेमरा गांव अंतर्गत लुकैयाटांड़ में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. जिसमें हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते है. 27 नवंबर को सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडेय विधायक कल्पना सोरेन सहित कई विधायक और नेता शिरकत करेंगे. कार्यक्रम को लेकर भव्य पंडाल बनाया जाएगा. साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. इले लेकर मजिस्ट्रेट के साथ-साथ पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी.

डीसी और एसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

गोला प्रखंड के लुकैयाटांड़ बरलंगा में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद मुमताज, एसपी अजय कुमार के साथ जिले के तमाम पदाधिकारी के साथ जेएमएम के जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. जिसमें अतिथियों और आम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, मंच, डी एरिया, हेलीपैड, पार्किंग व्यवस्था सहित कार्यक्रम के दौरान स्थल पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए गए.

कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते रामगढ़ एसपी अजय कुमार. (फोटो-ईटीवी भारत)

सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ने दिए कई निर्देश

साथ ही साथ एसपी अजय कुमार ने भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर शहीद स्थल, कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सामान्य पार्किंग, वीआईपी पार्किंग, यातायात व्यवस्था, शहीद स्थल के समीप सुरक्षा, मंच और आसपास की सुरक्षा, डी एरिया, पब्लिक दीर्घा, प्रवेश और निकास द्वार, मुख्यमंत्री के नेमरा आवास का मुख्य द्वार और आसपास, हेलिपैड सुरक्षा, आवास के पास स्थित पहाड़ों की श्रृंखला पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए हैं.