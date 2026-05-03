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जनगणना 2027 में ‘सरना धर्म’ को अलग पहचान देने की मांग, CM हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 में ‘सरना धर्म’ को अलग पहचान की मांग करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखा है.

CM Hemant Soren
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 6:55 PM IST

3 Min Read
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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को पत्र लिखकर आदिवासी समुदाय के ‘सरना धर्म’ को अलग पहचान देने की मांग की है. उन्होंने आग्रह किया है कि द्वितीय चरण की जनगणना के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में सरना धर्म को अलग कोड देते हुए उसकी विशिष्ट पहचान को बरकरार रखने की कृपा की जाए.

आदिवासी समाज के विकास पर पड़ेगा असर: सीएम हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती है बल्कि यह देश की नीतियों और विकास की दिशा तय करने का अहम आधार होती है. ऐसे में अगर किसी समुदाय की सही पहचान और उसके धार्मिक पहलुओं को दर्ज नहीं किया जाता है तो इससे उस समाज के विकास पर असर पड़ सकता है.

सरना धर्म के लिए अलग कोड जरूरी: CM

उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड सरकार जनगणना प्रक्रिया में पूरी तरह सहयोग कर रही है और खुद उन्होंने भी सेल्फ एन्यूमरेशन में हिस्सा लिया है लेकिन इस दौरान यह बात सामने आई कि धर्म से जुड़े आंकड़े दूसरे चरण में जुटाए जाएंगे. इसी को देखते हुए उन्होंने फिर से सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग दोहराई है.

सरना धर्म की है विशिष्ट पहचान: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने पत्र में आदिवासी समाज की परंपराओं और आस्था का जिक्र करते हुए कहा कि सरना धर्म की अपनी अलग पूजा पद्धति, प्रकृति पूजन, ग्राम देवता और पारंपरिक रीति-रिवाज हैं, जो इसे एक विशिष्ट पहचान देते हैं. बावजूद इसके अब तक इसे जनगणना में अलग धर्म के रूप में दर्ज नहीं किया गया है.

लाखों लोग हैं चाहते हैं सरना धर्म: CM

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2011 की जनगणना में देश के 21 राज्यों के करीब 50 लाख लोगों ने खुद से ‘सरना’ लिखकर अपनी पहचान दर्ज कराई थी, भले ही इसके लिए कोई अलग कोड नहीं था ऐसे में अब समय आ गया है कि इस पहचान को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाए.

आदिवासियों के लिए योजनाएं बनाने में मिलेगी मदद

सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड राज्य की स्थापना ही आदिवासी पहचान के आधार पर हुई है, इसलिए यहां की नीतियां और योजनाएं भी स्थानीय समुदायों की भावनाओं से जुड़ी हैं. अगर सरना धर्म को अलग कोड मिलता है, तो इससे डाटा और बेहतर तरीके से सामने आएगा और योजनाएं बनाने में भी मदद मिलेगी.

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